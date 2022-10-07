***TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul Şubesi Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya A Kule Kent Etabı Blok N 25a İç Kapı N 13 Üsküdar / İstanbul adresinden Barbaros Mah. Begonya Sk. Alıve Tower Blok N 7 İç Kapı N 28 Ataşehir / İstanbul adresine nakledilmiş ve buna ilişkin Yönetim Kurulu kararımız 07/10/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.İlgili şubemizin sair iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.Kamuya saygıla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069031BIST