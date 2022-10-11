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***TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2022 16:30
***TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler TİRE FABRİKA Toki Mah. Hasan Tahsin Cad. No:28 35900 Tire / İzmir Tel: 0 232 512 11 56
İZMİT FABRİKA İbrikdere Mah 144.sok. No11/A 40320 Kartepe / Kocaeli Tel: 0 262 375 24 80
ADANA FABRİKA BATI Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:12 Sarıçam / Adana Tel: 0 322 394 33 64
ADANA FABRİKA DOĞU Haci Sabanci Organize Sanayi Bölgesi Istiklal Cadde No. 23 Sarıçam / Adana Tel: 0 322 394 44 77
KARAMAN FABRİKA Yollarbaşı Köyü Camikebir Mevkii Karaman Konya Yolu Sk. No:6 Merkez/ Karaman Tel: 0 338 252 60 60
BURSA FABRİKA Süleymaniye OSB 2. Cad. No:3 16400 İnegöl / Bursa Tel: 0 224 714 81 40
ÇORUM FABRİKA Akkent Mahallesi Ankara Yolu Bulvarı No:10 19000 Merkez / Çorum Tel: 0 364 235 00 50
GEBZE FABRİKA Dilovası OSB 1.Kısım Dicle Cad. No:22 41455 Dilovası / Kocaeli Tel: 0 262 754 74 60
KEMALPAŞA FABRİKA Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No:73/1 Caddesi No:73 35730 Kemalpaşa / İzmir Tel: 0 232 877 03 60
BURSA FABRİKA Süleymaniye OSB 2. Cad. No:3 16400 İnegöl / Bursa Tel: 0 224 714 81 40





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070789


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Altın Gr. 996 996 0,25  
Cumhuriyet 6.704 6.805 29,00  
Tam 6.712 6.776 8,00  
Yarım 3.270 3.312 3,00  
Çeyrek 1.638 1.656 1,00  
Gümüş.Ons 18,85 18,89 -0,29  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 -0,16  
B. Petrol 91,89 91,89 -2,40  
Seans Raporu 18:05
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