***TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2022 16:36
***TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler TİRE FABRİKA Toki Mah. Hasan Tahsin Cad. No:28 35900 Tire / İzmir Tel: 0 232 512 11 56
İZMİT FABRİKA İbrikdere Mah 144.sok. No11/A 40320 Kartepe / Kocaeli Tel: 0 262 375 24 80
ADANA FABRİKA BATI Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:12 Sarıçam / Adana Tel: 0 322 394 33 64
ADANA FABRİKA DOĞU Haci Sabanci Organize Sanayi Bölgesi Istiklal Cadde No. 23 Sarıçam / Adana Tel: 0 322 394 44 77
KARAMAN FABRİKA Yollarbaşı Köyü Camikebir Mevkii Karaman Konya Yolu Sk. No:6 Merkez/ Karaman Tel: 0 338 252 60 60
BURSA FABRİKA Süleymaniye OSB 2. Cad. No:3 16400 İnegöl / Bursa Tel: 0 224 714 81 40
ÇORUM FABRİKA Akkent Mah. Ankara Yolu Bulvarı No:10 19000 Merkez / Çorum Tel: 0 364 235 00 50
GEBZE FABRİKA Dilovası OSB 1.Kısım Dicle Cad. No:22 41455 Dilovası / Kocaeli Tel: 0 262 754 74 60
KEMALPAŞA FABRİKA Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad. No:73/1 No:73 35730 Kemalpaşa / İzmir Tel: 0 232 877 03 60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070791
BIST
16:443.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -33,82
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
16:4418,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
16:4418,0286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0229
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
16:44998,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,04
|Açılış
|: 999,12
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PRKAB
|26,86
|199.919.469
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|84.930.633
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|344.201.282
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|615.515.917
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|242.027.201
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|19.910.789
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.910.789
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,92
|37.378.270
|% -6,98
|
|RTALB
|8,51
|84.788.845
|% -6,59
|
|THYAO
|85,35
|5.130.189.671
|% 1,01
|
|ASELS
|32,00
|2.490.364.673
|% -0,81
|
|SASA
|82,60
|2.386.374.316
|% -2,94
|
|PETKM
|14,54
|2.226.189.043
|% -0,07
|
|ISCTR
|8,28
|1.875.908.981
|% -0,12
|
|EKGYO
|4,18
|1.519.085.898
|% -3,02
|
|ISCTR
|8,28
|1.875.908.981
|% -0,12
|
|YKBNK
|8,31
|1.858.519.066
|% 0,00
|
|PETKM
|14,54
|2.226.189.043
|% -0,07
|
|AKBNK
|12,94
|1.688.106.562
|% -0,92
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5954
|% 0,06
|
|Euro
|18,0202
|18,0303
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,4708
|20,5735
|% 0,68
|
|Frank
|18,5778
|18,6898
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% -0,03
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,01
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,29
|
|Cumhuriyet
|6.691
|6.793
|17,00
|
|Tam
|6.736
|6.788
|20,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,01
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|-1,35
|
Seans Raporu
16:42
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-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 77 kaybederek (% -0.94 ) 3, 873
-
16:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
-
16:57XU100
Endeks 3, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 49, 785.00 milyon TL de
-
16:56MAALT
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 257.10 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 837 adet işlem
-
16:55SAFKR
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 114, 132 adet işlem