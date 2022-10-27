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***TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2022 11:33
***TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 349680268.66 TRY 100,00 YOK İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074584


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BIST En Aktif Hisseler13:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 14,30 272.458 % 10,00  
DOBUR 55,05 16.871.275 % 9,99  
VERUS 81,70 60.890.364 % 9,96  
MTRYO 2,76 2.909.771 % 9,96  
SUMAS 112,90 690.730 % 9,93  
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13:00 Alış Satış %  
Dolar 18,6054 18,6123 % 0,02  
Euro 18,7093 18,7230 % -0,25  
Sterlin 21,4511 21,5586 % -0,52  
Frank 18,7349 18,8478 % -0,21  
Riyal 4,9356 4,9604 % 0,07  
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13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 -2,07  
Altın Gr. 994 994 -1,16  
Cumhuriyet 6.658 6.759 -23,00  
Tam 6.683 6.741 -27,00  
Yarım 3.256 3.295 -11,00  
Çeyrek 1.633 1.648 -8,00  
Gümüş.Ons 19,33 19,37 -0,24  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 -0,16  
B. Petrol 93,84 93,84 0,05  
Seans Raporu 13:00
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