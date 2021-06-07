***TIV* *IPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.06.2021 11:21
da yapılacak işlemlerde 22/06/2021 tarihinden itibaren bünyesinde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır. Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen Fon IPI-İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TIV – İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940443
BIST
17:111.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,77
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:118,6312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0356
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:1110,5200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0301
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:11524,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,42
|Açılış
|: 524,57
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ATATP
|29,04
|10.427.654
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.228.186
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.921.083
|% 9,77
|
|OSMEN
|27,20
|2.217.547
|% 9,24
|
|ETYAT
|3,73
|3.551.984
|% 8,43
|
|TKURU
|204,00
|4.354.696
|% -6,64
|
|DERHL
|5,17
|14.129.137
|% -6,34
|
|PKENT
|2.528,80
|2.124.850
|% -6,03
|
|DESA
|12,49
|7.353.003
|% -5,52
|
|YESIL
|73,05
|18.615.203
|% -5,13
|
|THYAO
|14,32
|1.215.557.511
|% 1,99
|
|KOZAL
|123,90
|626.865.949
|% 2,57
|
|SISE
|8,15
|473.794.879
|% 0,99
|
|BOBET
|4,14
|414.886.491
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,24
|377.556.728
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,99
|355.466.771
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|377.556.728
|% 1,36
|
|BOBET
|4,14
|414.886.491
|% -2,13
|
|THYAO
|14,32
|1.215.557.511
|% 1,99
|
|TSKB
|1,38
|107.559.125
|% 0,73
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6293
|8,6312
|% -0,41
|
|Euro
|10,5141
|10,5200
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1930
|12,2541
|% -0,34
|
|Frank
|9,5733
|9,6310
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2950
|2,3065
|% -0,39
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-1,32
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-14,00
|
|Tam
|3.446
|3.535
|-13,42
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-6,49
|
|Çeyrek
|835
|855
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,79
|71,79
|-0,10
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25RYGYO
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 807, 747 adet işlem
-
17:24DGKLB
Yüzde 4.31 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 906, 803 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 78 artarak (% 1.10 ) 1, 545
-
17:23FADE
Yüzde 5.38 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 962, 179 adet işlem
-
17:22HUBVC
Yüzde 6.48 oranında artışla 13.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 546, 477 adet işlem