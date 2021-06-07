***TIV* *IPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









da yapılacak işlemlerde 22/06/2021 tarihinden itibaren bünyesinde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır. Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen Fon IPI-İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TIV – İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940443BIST