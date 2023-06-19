***TKBIR* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***TKBIR******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [TKBIR]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar13.01.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 150.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, eski ticaret unvanı Tarımkredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan ve 07.04.2023 tarihinde yeni ticaret unvanı tescil edilen Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer aldığı kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 15/06/2023 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159995BIST