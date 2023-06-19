***TKBIR* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
19.06.2023 17:25
***TKBIR******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
13.01.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 150.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, eski ticaret unvanı Tarımkredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan ve 07.04.2023 tarihinde yeni ticaret unvanı tescil edilen Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer aldığı kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 15/06/2023 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159995
BIST
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18:055.269
En Düşük
|Değişim
|: -3,77%
|| -206,17
|Açılış
|: 5.485
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|Önceki Kapanış
|: 5.475
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5.269
En Yüksek
5.485
18:0523,6065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0078
|Açılış
|: 23,3300
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|Önceki Kapanış
|: 23,5200
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23,6777
En Düşük
23,4115
18:0525,8221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0167
|Açılış
|: 25,4500
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|Önceki Kapanış
|: 25,7300
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25,9286
En Düşük
25,6764
18:051.479,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,85
|Açılış
|: 1.479,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
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1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,58
|18.519.492
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.707.801
|% 10,00
|
|KONKA
|38,74
|146.361.878
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|33.426.915
|% 9,99
|
|FORTE
|17,73
|27.895.602
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|58.109.850
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.981.290
|% -9,99
|
|KRGYO
|17,66
|44.613.586
|% -9,62
|
|PARSN
|82,30
|133.232.385
|% -9,26
|
|OSMEN
|92,45
|52.898.195
|% -8,92
|
|THYAO
|174,00
|6.958.862.974
|% -3,71
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|ASTOR
|54,00
|3.521.292.131
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|ZOREN
|2,87
|436.906.222
|% -2,38
|
|ODAS
|6,68
|1.000.249.534
|% 2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5974
|23,6065
|% -0,03
|
|Euro
|25,7546
|25,8221
|% -0,06
|
|Sterlin
|30,0754
|30,2262
|% -0,35
|
|Frank
|26,2291
|26,3871
|% -0,34
|
|Riyal
|6,2740
|6,3055
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-7,35
|
|Altın Gr.
|1.480
|1.480
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.726
|4.842
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.363
|2.421
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EYGYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 563, 222 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 5, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 3 altında . İşlem hacmi 55, 189.00 milyon TL de
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17:58KLKIM
Yüzde -8.19 oranında düşüşle 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 009 adet işlem
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17:57ERCB
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 109 adet işlem
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17:56OYAKC
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 38.56 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 247, 213 adet işlem