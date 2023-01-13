***TKBIR* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.01.2023 17:50
***TKBIR******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına ilişkin SPK Başvurusu Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TKBIR
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 150.000.000-TL (YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarımkredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat San. Ve Tic. A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.01.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102191
BIST
17:594.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 18,92
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:5918,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:5920,3543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0382
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:591.154,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,29
|Açılış
|: 1.154,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.155,41
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:57
|MANAS
|11,37
|103.252.056
|% 10,02
|
|BFREN
|4.875,20
|158.852.017
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.196.779
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.390.426
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.383.311
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,20
|29.232.720
|% -6,31
|
|ISFIN
|6,27
|163.305.432
|% -6,00
|
|THYAO
|134,70
|7.702.898.877
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|5.922.001.034
|% 1,97
|
|ASELS
|55,15
|5.420.001.775
|% -1,34
|
|KRDMD
|18,72
|5.101.785.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,20
|2.804.972.371
|% 1,77
|
|KRDMD
|18,72
|5.101.785.034
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,63
|552.412.090
|% -0,38
|
|PETKM
|17,71
|3.293.091.472
|% 1,66
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7813
|18,8065
|% 0,12
|
|Euro
|20,3321
|20,3441
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,8506
|22,9652
|% -0,08
|
|Frank
|20,1530
|20,2744
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|7,84
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.839
|7.917
|107,00
|
|Yarım
|3.820
|3.874
|52,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.937
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,15
|