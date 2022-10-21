***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
21.10.2022 18:02
***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 3.566.232.659 1.203.754.082
Satışların Maliyeti
17 -2.831.323.359 -1.027.136.529
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
734.909.300 176.617.553
BRÜT KAR (ZARAR)
734.909.300 176.617.553
Genel Yönetim Giderleri
18 -33.512.586 -15.189.771
Pazarlama Giderleri
18 -141.302.804 -43.953.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 70.984.859 46.086.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -256.945.668 -86.888.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
374.133.101 76.672.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 1.434.063
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
374.133.101 78.106.958
Finansman Gelirleri
20 26.412.712 5.248.330
Finansman Giderleri
20 -38.135.012 -51.151.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
362.410.801 32.204.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-73.224.694 630.385
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -76.995.155 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 3.770.461 630.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
289.186.107 32.834.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
289.186.107 32.834.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
289.186.107 32.834.462
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.489.543 25.986.630
Dönem Karı (Zararı)
289.186.107 32.834.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
289.186.107 32.834.462
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.941.158 3.113.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.006.457 3.902.595
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 ükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.584.485 16.928.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 76.995.155 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.053.830 4.343.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.357.652 2.676.462
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 696.178 1.666.696
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.444.855 3.402.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.444.855 3.402.923
ARA TOPLAM
2.562.485.756 2.549.754.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.562.485.756 2.549.754.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 40.000.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 40.000.000
Banka Kredileri
5 0 40.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.139.896 6.585.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.139.896 6.585.501
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.139.896 46.585.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.571.625.652 2.596.339.504
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
381.003.204 93.806.350
Ödenmiş Sermaye
16 125.000.000 125.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.374.243 -2.384.990
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.374.243 -2.384.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.374.243 -2.384.990
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.254.381 1.254.381
Yasal Yedekler
16 1.254.381 1.254.381
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -30.063.041 -82.140.714
Net Dönem Karı veya Zararı
289.186.107 52.077.673
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
381.003.204 93.806.350
TOPLAM KAYNAKLAR
2.952.628.856 2.690.145.854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 1.278.330 1.254.381 -28.410.740 -53.729.974 45.391.997 45.391.997
Diğer Düzeltmeler
-379.168 -379.168 -379.168
Transferler
-53.729.974 53.729.974
Dönem Karı (Zararı)
32.834.462 32.834.462 32.834.462
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 899.162