***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 3.566.232.659 1.203.754.082Satışların Maliyeti17 -2.831.323.359 -1.027.136.529TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)734.909.300 176.617.553BRÜT KAR (ZARAR)734.909.300 176.617.553Genel Yönetim Giderleri18 -33.512.586 -15.189.771Pazarlama Giderleri18 -141.302.804 -43.953.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 70.984.859 46.086.287Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -256.945.668 -86.888.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)374.133.101 76.672.895Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 1.434.063FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)374.133.101 78.106.958Finansman Gelirleri20 26.412.712 5.248.330Finansman Giderleri20 -38.135.012 -51.151.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)362.410.801 32.204.077Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-73.224.694 630.385Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -76.995.155 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 3.770.461 630.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)289.186.107 32.834.462DÖNEM KARI (ZARARI)289.186.107 32.834.462Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları289.186.107 32.834.462Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI166.489.543 25.986.630Dönem Karı (Zararı)289.186.107 32.834.462Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)289.186.107 32.834.462Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.941.158 3.113.140Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.006.457 3.902.595Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 ükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.584.485 16.928.459Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 76.995.155 0Kısa Vadeli Karşılıklar5.053.830 4.343.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.357.652 2.676.462Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 696.178 1.666.696Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.444.855 3.402.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 4.444.855 3.402.923ARA TOPLAM2.562.485.756 2.549.754.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.562.485.756 2.549.754.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 40.000.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 40.000.000Banka Kredileri5 0 40.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar9.139.896 6.585.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 9.139.896 6.585.501TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.139.896 46.585.501TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.571.625.652 2.596.339.504ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar381.003.204 93.806.350Ödenmiş Sermaye16 125.000.000 125.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.374.243 -2.384.990Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.374.243 -2.384.990Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.374.243 -2.384.990Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.254.381 1.254.381Yasal Yedekler16 1.254.381 1.254.381Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -30.063.041 -82.140.714Net Dönem Karı veya Zararı289.186.107 52.077.673TOPLAM ÖZKAYNAKLAR381.003.204 93.806.350TOPLAM KAYNAKLAR2.952.628.856 2.690.145.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler125.000.000 1.278.330 1.254.381 -28.410.740 -53.729.974 45.391.997 45.391.997Diğer Düzeltmeler-379.168 -379.168 -379.168Transferler-53.729.974 53.729.974Dönem Karı (Zararı)32.834.462 32.834.462 32.834.462Dönem Sonu Bakiyeler125.000.000 899.162