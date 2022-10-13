***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 150.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071774BIST