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***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.11.2022 09:38
***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE Tİ


***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   27/10/2022 tarih ve 2022/38-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Türk Lirası cinsinden çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikaları ihraç edilmesine ve bu kira sertifikalarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, ihraççı kuruluş olarak Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere çıkarılmasına bu kapsamda SPK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076715


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Tam 6.630 6.684 50,00  
Yarım 3.231 3.270 26,00  
Çeyrek 1.620 1.635 14,00  
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Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,24  
B. Petrol 96,86 96,86 2,19  
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