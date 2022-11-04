***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27/10/2022 tarih ve 2022/38-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Türk Lirası cinsinden çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikaları ihraç edilmesine ve bu kira sertifikalarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, ihraççı kuruluş olarak Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere çıkarılmasına bu kapsamda SPK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076715BIST