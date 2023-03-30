***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 6102 sayılı TTK.'nın 134 ila 158. maddeleri KVK. 18, 19 ve 20. maddeleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 320243-5 ticaret sicil numarasında kayıtlı TK SERA A.Ş ile 31.12.2022 tarihli finansal tablolar üzerinden ‘Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme' sine ilişkin çalışmalara başlayacak olup gerekli izin ve başvurular yapılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129745BIST