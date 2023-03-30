***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2023 15:29
***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 6102 sayılı TTK.'nın 134 ila 158. maddeleri KVK. 18, 19 ve 20. maddeleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 320243-5 ticaret sicil numarasında kayıtlı TK SERA A.Ş ile 31.12.2022 tarihli finansal tablolar üzerinden ‘Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme' sine ilişkin çalışmalara başlayacak olup gerekli izin ve başvurular yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129745
BIST
16:324.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,61
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:3219,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0506
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:3221,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2486
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:321.212,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.212,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EKSUN
|78,65
|9.263.082
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.269.845
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|SDTTR
|134,30
|607.899.424
|% 9,99
|
|RODRG
|61,10
|3.377.547
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|311.493.151
|% -10,00
|
|PAMEL
|231,40
|96.394.393
|% -9,15
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,83
|24.282.757
|% -5,31
|
|KRSTL
|9,36
|65.959.418
|% -4,88
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|ISCTR
|13,79
|2.621.176.719
|% 2,07
|
|ASTOR
|54,05
|2.474.322.798
|% 0,37
|
|EREGL
|36,28
|2.037.182.319
|% -0,11
|
|THYAO
|123,70
|2.028.059.606
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|ISCTR
|13,79
|2.621.176.719
|% 2,07
|
|YKBNK
|10,11
|1.448.419.775
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,38
|319.350.038
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,52
|707.824.530
|% 0,62
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1656
|19,1703
|% 0,26
|
|Euro
|20,9435
|20,9592
|% 0,97
|
|Sterlin
|23,6536
|23,7723
|% 0,67
|
|Frank
|20,9074
|21,0333
|% 0,75
|
|Riyal
|5,0891
|5,1146
|% 0,17
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.162
|8.286
|5,00
|
|Tam
|8.179
|8.263
|-13,00
|
|Yarım
|4.010
|4.043
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.022
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,24
|
|B. Petrol
|78,26
|78,26
|0,67
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ