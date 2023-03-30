Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2023 15:29
***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE Tİ


***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz, 6102 sayılı TTK.'nın 134 ila 158. maddeleri KVK. 18, 19 ve 20. maddeleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 320243-5 ticaret sicil numarasında kayıtlı TK SERA A.Ş ile 31.12.2022 tarihli finansal tablolar üzerinden ‘Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme' sine ilişkin çalışmalara başlayacak olup gerekli izin ve başvurular yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129745


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:324.955
Değişim :  0,23% |  11,61
Açılış :  4.926  
Önceki Kapanış :  4.943  
En Yüksek
5.000 En Düşük
4.909
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 78,65 9.263.082 % 10,00  
ELITE 31,02 22.269.845 % 10,00  
UZERB 201,30 1.608.991 % 10,00  
SDTTR 134,30 607.899.424 % 9,99  
RODRG 61,10 3.377.547 % 9,99  
daha fazla
16:30 Alış Satış %  
Dolar 19,1656 19,1703 % 0,26  
Euro 20,9435 20,9592 % 0,97  
Sterlin 23,6536 23,7723 % 0,67  
Frank 20,9074 21,0333 % 0,75  
Riyal 5,0891 5,1146 % 0,17  
daha fazla
16:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.967 2,62  
Altın Gr. 1.213 1.213 4,36  
Cumhuriyet 8.162 8.286 5,00  
Tam 8.179 8.263 -13,00  
Yarım 4.010 4.043 -7,00  
Çeyrek 2.005 2.022 -3,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,63 0,29  
Gümüş Gr. 14,58 14,60 0,24  
B. Petrol 78,26 78,26 0,67  
Seans Raporu 16:30
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru