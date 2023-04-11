***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
11.04.2023 16:43
***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
07/04/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda alınan şirket unvan değişikliği kararı gereği TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olan şirketimiz unvanı 07.04.2023 tarihi itibari ile "TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmiştir.
Şirketimiz unvan değişikliğine ilişkin yasal düzenlemeler yerine getirilerek tescil işlemi tamamlanmış olup, 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136411
BIST
18:055.124
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2848
|19,2901
|% 0,11
|
|Euro
|21,0242
|21,0301
|% 0,48
|
|Sterlin
|23,8624
|23,9821
|% 0,28
|
|Frank
|21,2510
|21,3790
|% 0,67
|
|Riyal
|5,1259
|5,1516
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.005
|2.005
|13,55
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|8,60
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.536
|8.608
|29,00
|
|Yarım
|4.169
|4.212
|14,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.106
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,13
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|B. Petrol
|85,38
|85,38
|1,20
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