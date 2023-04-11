***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanTARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanTARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi07/04/2023AçıklamalarŞirketimizin 06.04.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda alınan şirket unvan değişikliği kararı gereği TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olan şirketimiz unvanı 07.04.2023 tarihi itibari ile "TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmiştir.Şirketimiz unvan değişikliğine ilişkin yasal düzenlemeler yerine getirilerek tescil işlemi tamamlanmış olup, 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136411BIST