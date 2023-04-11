Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği

11.04.2023 16:43
***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE Tİ


***TKBIR*** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
07/04/2023
Açıklamalar

Şirketimizin 06.04.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda alınan şirket unvan değişikliği kararı gereği TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olan şirketimiz unvanı 07.04.2023 tarihi itibari ile "TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmiştir.          
Şirketimiz unvan değişikliğine ilişkin yasal düzenlemeler yerine getirilerek tescil işlemi tamamlanmış olup, 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136411


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.124
Değişim :  0,63% |  31,94
Açılış :  5.111  
Önceki Kapanış :  5.092  
En Yüksek
5.144 En Düşük
5.082
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 8,14 54.605.979 % 10,00  
RHEAG 3,74 4.715.985 % 10,00  
BRSAN 105,60 192.230.845 % 10,00  
EDIP 7,81 31.659.348 % 10,00  
MERIT 35,68 49.789.986 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2848 19,2901 % 0,11  
Euro 21,0242 21,0301 % 0,48  
Sterlin 23,8624 23,9821 % 0,28  
Frank 21,2510 21,3790 % 0,67  
Riyal 5,1259 5,1516 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.005 2.005 13,55  
Altın Gr. 1.242 1.243 8,60  
Cumhuriyet 8.487 8.615 37,00  
Tam 8.536 8.608 29,00  
Yarım 4.169 4.212 14,00  
Çeyrek 2.084 2.106 7,00  
Gümüş.Ons 25,11 25,13 0,25  
Gümüş Gr. 15,53 15,55 0,13  
B. Petrol 85,38 85,38 1,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru