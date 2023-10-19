***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
19.10.2023 17:47
***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklama Formu ile bildirdiği, halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun 12.10.2023 tarih ve 60/1294 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207785
BIST
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18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1773
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.759,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.760,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9880
|27,9916
|% -0,03
|
|Euro
|29,6786
|29,6976
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,8901
|34,0601
|% 0,08
|
|Frank
|31,1206
|31,3081
|% 0,42
|
|Riyal
|7,4386
|7,4759
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.757
|4,60
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.853
|11.951
|-44,00
|
|Yarım
|5.945
|6.000
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.963
|3.000
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|91,08
|91,08
|-0,42
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
-
17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
-
17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem