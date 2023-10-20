***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklama Formu ile bildirdiği, halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun 12.10.2023 tarih ve 60/1294 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208087BIST