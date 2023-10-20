***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
20.10.2023 15:54
***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklama Formu ile bildirdiği, halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun 12.10.2023 tarih ve 60/1294 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208087
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0282
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0289
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.795,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 20,14
|Açılış
|: 1.795,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.795,31
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.404.696
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.616
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.404
|% 9,99
|
|YBTAS
|101.720,00
|6.305.595
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.338.179
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.660.778
|% -10,00
|
|OSTIM
|10,72
|136.701.852
|% -9,99
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.908.404
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.375.719.528
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.037.605.806
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.194.817.374
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.712.544
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.827.682.582
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.238.761
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.055.278
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.712.544
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0001
|28,0057
|% 0,09
|
|Euro
|29,6956
|29,7069
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,9293
|34,0995
|% 0,22
|
|Frank
|31,2871
|31,4756
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4432
|7,4806
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|20,60
|
|Altın Gr.
|1.794
|1.794
|18,83
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.074
|12.183
|111,00
|
|Yarım
|6.056
|6.117
|56,00
|
|Çeyrek
|3.019
|3.058
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|21,28
|21,30
|0,56
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem