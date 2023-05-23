***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan Erzincan Süt fabrikasının, bütün makine ve ekipmanları, mütemmim cüzleri ile birlikte Tarım Kredi Süt ürünleri A.Ş.'ye satılmış olup fabrika binası ise aynı şirkete kiralanmıştır. Ayrıca Fabrika personeli Tarım Kredi Süt A.Ş.'ye devredilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153006BIST