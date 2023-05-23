***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2023 12:02
***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Erzincan Süt fabrikasının, bütün makine ve ekipmanları, mütemmim cüzleri ile birlikte Tarım Kredi Süt ürünleri A.Ş.'ye satılmış olup fabrika binası ise aynı şirkete kiralanmıştır. Ayrıca Fabrika personeli Tarım Kredi Süt A.Ş.'ye devredilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153006
BIST
12:294.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 5,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.494
En Düşük
4.442
12:2919,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0297
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
12:2921,4276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0247
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3907
12:291.250,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,49
|Açılış
|: 1.250,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler12:27
|RODRG
|44,46
|14.926.621
|% 10,00
|
|TATGD
|26,54
|41.957.251
|% 9,94
|
|ULUSE
|112,80
|12.018.975
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|191.565.863
|% 9,92
|
|POLTK
|2.795,00
|21.825.901
|% 9,19
|
|SAMAT
|26,06
|6.387.567
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|388.838
|% -9,94
|
|EUPWR
|80,95
|1.717.958.768
|% -6,09
|
|ISBIR
|67,60
|20.280
|% -5,92
|
|ATSYH
|77,10
|224.207
|% -5,40
|
|ASTOR
|52,05
|2.275.471.091
|% 2,76
|
|SASA
|48,80
|1.723.302.152
|% 5,99
|
|EUPWR
|80,95
|1.717.958.768
|% -6,09
|
|THYAO
|134,40
|1.446.955.318
|% -0,81
|
|ISCTR
|10,50
|964.197.401
|% 2,14
|
|ISCTR
|10,50
|964.197.401
|% 2,14
|
|EKGYO
|6,26
|516.191.018
|% -3,10
|
|YKBNK
|8,85
|489.131.008
|% 1,61
|
|ASTOR
|52,05
|2.275.471.091
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,55
|657.469.666
|% 0,76
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8495
|19,8536
|% 0,15
|
|Euro
|21,4261
|21,4487
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,5170
|24,6399
|% -0,20
|
|Frank
|21,9600
|22,0922
|% -0,09
|
|Riyal
|5,2770
|5,3035
|% 0,18
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-12,55
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|9.128
|9.266
|-19,00
|
|Tam
|9.096
|9.333
|4,19
|
|Yarım
|4.491
|4.643
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.301
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|-0,10
|