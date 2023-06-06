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***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.06.2023 17:45
***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor'u hazırlanarak onaylanmıştır.
 
Sonuç
 Tebliğ'in 10. maddesine istinaden, Şirketimizin Tarım Kredi Kooperatiflerin ile yaygın ve süreklilik arz eden ana faaliyet konumuza ilişkin ürünleri Alım ve Satım  işlemlerinin 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat/ satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapılan ve 2023 yılı içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
          
 
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156532


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Çeyrek 2.250 2.308 39,00  
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