***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 320243-5 ticaret sicil numarasında kayıtlı TK SERA A.Ş ile 31.12.2022 tarihli finansal tablolar üzerinden ‘Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme' sine ilişkin Birleşme sözleşmesini 27.03.2023 tarihinde imzalamış olup 30.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157786BIST