***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi Duyuru Metni Kurul tarafından 17.07.2023 tarihinde onaylanmıştır. Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminden dolayı Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi, şirketin sermayesinde tadile gitmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174207BIST