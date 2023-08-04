***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminden dolayı Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili için 4 Ağustos 2023 tarihli yönetim kurulu kararı almış olup gerekli izinlerin alınması için SPK'ya başvurulmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180834BIST