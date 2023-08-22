***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarım Kredi Tedarik Ve Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 22.08.2023 tarihinde, saat 11:00'de, şirketin genel müdürlük adresi Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde N20F İç Kapı N15 Çankaya / ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 21.08.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00088285297 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.Ayrıca ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kuruluna kurul onayı alınmak üzere sunulmuştur.EKLER:1- Olağanüstü Toplantı Tutanağı2- Hazır Bulunanlar ListesiKamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188320BIST