***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2023 17:52
***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarım Kredi Tedarik Ve Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 22.08.2023 tarihinde, saat 11:00'de, şirketin genel müdürlük adresi Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde N20F İç Kapı N15 Çankaya / ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 21.08.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00088285297 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.
Ayrıca ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kuruluna kurul onayı alınmak üzere sunulmuştur.
EKLER:
1- Olağanüstü Toplantı Tutanağı
2- Hazır Bulunanlar Listesi
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188320
BIST