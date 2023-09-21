***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 320243-5 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı TK Sera A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin çalışmaları tamamlanmış olup 19.09.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196679BIST