***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2023 17:35
***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklama Formu ile bildirdiği, halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun 12.10.2023 tarih ve 60/1294 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207233
BIST
'
18:058.115
En Düşük
|Değişim
|: 2,27%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.115
18:0527,9222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0874
|Açılış
|: 28,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
18:0529,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1268
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6292
En Düşük
29,3512
18:051.724,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.724,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.733,84
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|134,20
|1.585.695.881
|% 10,00
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.673,90
|744.672.039
|% 10,00
|
|GSRAY
|8,47
|875.352.499
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|65.716.568
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|360.554.986
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,84
|1.429.890
|% -9,76
|
|ERBOS
|236,00
|1.416.527.692
|% -9,68
|
|POLTK
|11.008,00
|235.300.422
|% -9,00
|
|VERUS
|236,20
|275.001.001
|% -8,94
|
|THYAO
|225,10
|7.544.345.887
|% 0,94
|
|TUPRS
|144,40
|4.393.513.900
|% 2,78
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|ASTOR
|122,00
|3.574.064.249
|% 6,92
|
|EKGYO
|7,63
|3.059.899.949
|% 3,53
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|ZOREN
|6,26
|1.741.991.379
|% 1,46
|
|YKBNK
|19,28
|3.305.061.520
|% 3,16
|
|PETKM
|22,86
|3.365.380.155
|% 1,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9097
|27,9222
|% 0,31
|
|Euro
|29,5192
|29,5572
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8965
|34,0665
|% 0,06
|
|Frank
|30,8672
|31,0532
|% 0,32
|
|Riyal
|7,4202
|7,4574
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.725
|1.725
|7,98
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.646
|11.748
|40,00
|
|Yarım
|5.841
|5.896
|19,00
|
|Çeyrek
|2.911
|2.948
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,81
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|0,28
|
|B. Petrol
|89,50
|89,50
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 33 artarak (% 1.41 ) 8, 466
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VBTYZ, BRSAN
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ODAS
-
17:59XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 99, 220.00 milyon TL de
-
17:58IEYHO
Yüzde 5.32 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 152, 587 adet işlem