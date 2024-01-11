***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 08.01.2024 tarih ve 2024/1-2 sayılı kararıyla Komitelerde görev alacak Üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu Komitesi: Ayhan IŞIK (Başkan), Halit ERTUĞRUL (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Ayhan IŞIK (Başkan), Ahmet Emin KAMACI (Üye), Yaşam ÜNYILMAZ (Üye)Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Ayhan IŞIK (Başkan), Halit ERTUĞRUL (Üye)Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238408BIST