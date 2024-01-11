***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 14:06
***TKBIR*** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.01.2024 tarih ve 2024/1-2 sayılı kararıyla Komitelerde görev alacak Üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komitesi: Ayhan IŞIK (Başkan), Halit ERTUĞRUL (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Ayhan IŞIK (Başkan), Ahmet Emin KAMACI (Üye), Yaşam ÜNYILMAZ (Üye)
Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Ayhan IŞIK (Başkan), Halit ERTUĞRUL (Üye)
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238408
BIST