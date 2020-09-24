***TKFEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.09.2020 09:14
***TKFEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKFEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3842266 TL Teorik Fiyat: 15,056 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876387
BIST
12:011.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:017,7100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:018,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:01459,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,89
|Açılış
|: 459,75
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:01
|CRFSA
|23,98
|20.482.052
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.703.161
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.576.961
|% 9,99
|
|UZERB
|17,73
|41.967
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.088.592
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|12.146.139
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,81
|551.634.844
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,27
|521.679.002
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|314.397.324
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,37
|213.593.463
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,56
|183.404.207
|% 1,30
|
|KRDMD
|3,27
|521.679.002
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|314.397.324
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,56
|183.404.207
|% 1,30
|
|DOHOL
|2,37
|213.593.463
|% 2,60
|
|SISE
|6,81
|551.634.844
|% 0,29
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7045
|7,7100
|% 0,12
|
|Euro
|8,9861
|8,9923
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7874
|9,8365
|% 0,12
|
|Frank
|8,3009
|8,3509
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0486
|2,0589
|% 0,04
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-9,60
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.130
|3,00
|
|Tam
|3.040
|3.116
|-29,99
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-14,51
|
|Çeyrek
|737
|754
|-7,26
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,36
|41,36
|-0,41
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:14XU100
Endeks 1, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 4, 392.00 milyon TL de
-
12:14AVHOL
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 815, 042 adet işlem
-
12:13ETYAT
Yüzde -8.58 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 886, 215 adet işlem
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.21 ) 1, 007
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, BRKO, KSTUR, BALAT, EMNIS, MMCAS, VANGD, UZERB, KERVN, SKBNK