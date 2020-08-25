***TKFEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2020 17:41
***TKFEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKFEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871126
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -16,28
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.083
18:057,4059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4072
En Düşük
7,3558
18:058,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0576
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7672
En Düşük
8,6716
18:05456,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,04
|Açılış
|: 456,79
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
455,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 9,98
|
|CEOEM
|4,32
|44.260.485
|% 9,92
|
|CUSAN
|5,11
|32.182.189
|% 9,89
|
|AKYHO
|5,24
|16.507.758
|% 9,85
|
|MARKA
|2,25
|28.669.787
|% 3,69
|
|DERAS
|8,92
|13.465.500
|% -7,08
|
|TDGYO
|6,06
|9.459.113
|% -6,48
|
|IHLGM
|1,48
|111.787.494
|% -4,52
|
|MPARK
|14,86
|29.025.212
|% -4,44
|
|YKSLN
|14,65
|24.690.788
|% -3,62
|
|IHLGM
|1,48
|111.787.494
|% -4,52
|
|SOKM
|12,51
|65.063.267
|% 1,21
|
|OYAKC
|7,44
|58.423.550
|% -3,38
|
|HUBVC
|21,46
|55.677.374
|% 2,48
|
|MSGYO
|3,44
|45.922.099
|% 2,38
|
|IHLGM
|1,48
|111.787.494
|% -4,52
|
|MSGYO
|3,44
|45.922.099
|% 2,38
|
|MARKA
|2,25
|28.669.787
|% 3,69
|
|CEOEM
|4,32
|44.260.485
|% 9,92
|
|OYAKC
|7,44
|58.423.550
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4014
|7,4059
|% 0,38
|
|Euro
|8,7476
|8,7555
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,6854
|9,7339
|% 0,75
|
|Frank
|8,1083
|8,1572
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9678
|1,9777
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-10,09
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,35
|46,35
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:58YUNSA
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 16, 268.00 milyon TL de
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17:56NIBAS
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