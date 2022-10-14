***TKFEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2022 10:33
***TKFEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKFEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072026
BIST
12:563.613
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 60,05
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:5618,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
12:5618,1008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0449
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:56988,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,74
|Açılış
|: 988,66
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler12:54
|PENTA
|440,00
|13.888.160
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|322.128.702
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|60.697.016
|% 9,94
|
|MOBTL
|2,87
|142.922.550
|% 9,13
|
|BTCIM
|36,28
|14.626.876
|% 8,95
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,38
|692.155.629
|% -5,42
|
|DURDO
|32,56
|9.503.010
|% -3,61
|
|SEKFK
|10,06
|8.671.975
|% -3,45
|
|SILVR
|25,94
|8.394.067
|% -3,14
|
|THYAO
|89,40
|2.510.678.081
|% 1,59
|
|AKBNK
|13,44
|1.474.106.853
|% 3,31
|
|YKBNK
|8,71
|1.430.232.006
|% 4,06
|
|ISCTR
|8,45
|1.375.923.769
|% 2,80
|
|SASA
|86,65
|1.234.829.200
|% -0,86
|
|EKGYO
|4,20
|702.437.199
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,71
|1.430.232.006
|% 4,06
|
|ISCTR
|8,45
|1.375.923.769
|% 2,80
|
|AKBNK
|13,44
|1.474.106.853
|% 3,31
|
|ODAS
|8,53
|689.172.211
|% 4,79
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5807
|18,5883
|% 0,26
|
|Euro
|18,0990
|18,1070
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,8485
|20,9530
|% -0,58
|
|Frank
|18,4574
|18,5686
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,13
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-10,82
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|0,00
|
|Tam
|6.675
|6.735
|-55,00
|
|Yarım
|3.252
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.644
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,81
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-0,65
|