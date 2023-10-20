***TKFEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 17:28
***TKFEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKFEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208160
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0265
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0198
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.796,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 20,85
|Açılış
|: 1.796,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.796,27
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.404.696
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.616
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.404
|% 9,99
|
|YBTAS
|101.720,00
|6.305.595
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.338.179
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.660.778
|% -10,00
|
|OSTIM
|10,72
|136.701.852
|% -9,99
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.908.404
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.375.719.528
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.037.605.806
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.194.817.374
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.712.544
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.827.682.582
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.238.761
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.055.278
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.712.544
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0001
|28,0057
|% 0,09
|
|Euro
|29,6956
|29,7069
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,9293
|34,0995
|% 0,22
|
|Frank
|31,2871
|31,4756
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4432
|7,4806
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|20,60
|
|Altın Gr.
|1.794
|1.794
|18,83
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.074
|12.183
|111,00
|
|Yarım
|6.056
|6.117
|56,00
|
|Çeyrek
|3.019
|3.058
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|21,28
|21,30
|0,56
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
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17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
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17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
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17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem