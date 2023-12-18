***TKFEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 15:35
***TKFEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKFEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKFEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226514
BIST
'
16:237.883
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -110,94
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:2329,0856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1065
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0856
En Düşük
28,8490
16:2331,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1497
|Açılış
|: 31,6810
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:231.890,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.890,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:23
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.612.949
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|ORMA
|137,30
|5.361.153
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.090.984
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|49.196.288
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|633.562.294
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.820.883
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.645.436
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,74
|5.566.445.920
|% 1,48
|
|THYAO
|248,30
|4.833.587.645
|% -1,95
|
|YKBNK
|21,54
|2.995.042.400
|% -0,46
|
|EREGL
|42,40
|2.816.009.914
|% 1,19
|
|AKBNK
|39,48
|2.776.212.966
|% 0,97
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.645.436
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,74
|5.566.445.920
|% 1,48
|
|YKBNK
|21,54
|2.995.042.400
|% -0,46
|
|EKGYO
|7,42
|809.478.827
|% 0,13
|
|MOBTL
|4,66
|402.861.705
|% -9,34
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0223
|29,0856
|% 0,37
|
|Euro
|31,7658
|31,7776
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,6827
|36,8667
|% 0,17
|
|Frank
|33,3500
|33,5509
|% 0,60
|
|Riyal
|7,7229
|7,7617
|% 0,27
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|954,75
|956,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.178,70
|1.182,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,29
|2.023,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:39SKYMD
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 903, 208 adet işlem
-
16:38KZGYO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 201, 322 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KONTR, TOASO
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -91, 23 kaybederek (% -1.29 ) 6, 968
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, YBTAS, BANVT, ORMA, UFUK, SAMAT, BAYRK