***TKFEN* *DEVA* *ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TKFEN******DEVA******ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALKA, DEVA, TKFEN27.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALKIM KAGIT ALKA 0,2096217 0,1781784DEVA HOLDING DEVA 0,1 0,085TEKFEN HOLDING TKFEN 0,57634 0,489889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840160BIST