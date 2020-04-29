***TKFEN* *DEVA* *ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
29.04.2020 17:00
***TKFEN******DEVA******ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi HAK KULLANIM
İlgili Şirketler ALKA, DEVA, TKFEN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAALKAW91D8 ALKA Nakit Temettü Ödeme 17,81784 20,96217 29/04/2020 TRY
PAY SENEDİ DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 DEVA Nakit Temettü Ödeme 8,5 10 29/04/2020 TRY
PAY SENEDİ TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 TKFEN Nakit Temettü Ödeme 48,9889 57,634 29/04/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841142
BIST
17:58101.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 978,55
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:586,9528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0334
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
17:587,5493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
17:58380,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,26
|Açılış
|: 380,65
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
380,39
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|9,46
|3.238.962
|% 10,00
|
|AYCES
|25,30
|1.429.033
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.367.742
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|165.423.891
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|44.477.066
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|118.887.575
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,13
|101.856.950
|% -7,88
|
|GYHOL
|20,44
|28.795.058
|% -7,34
|
|MGROS
|30,16
|1.222.771.628
|% 4,00
|
|GARAN
|8,42
|736.145.022
|% 1,32
|
|PETKM
|3,59
|637.545.403
|% 2,28
|
|THYAO
|10,61
|602.156.581
|% -0,38
|
|ASELS
|27,44
|549.007.737
|% 0,29
|
|ODAS
|1,85
|386.601.289
|% 6,94
|
|PETKM
|3,59
|637.545.403
|% 2,28
|
|CEMAS
|1,11
|171.668.022
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|150.192.724
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|134.367.742
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6241
|8,6673
|% -0,35
|
|Frank
|7,1211
|7,1640
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8456
|1,8548
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|381
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.497
|-17,70
|
|Tam
|2.505
|2.559
|-18,10
|
|Yarım
|1.220
|1.251
|-8,90
|
|Çeyrek
|612
|626
|-4,40
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|