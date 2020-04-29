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***TKFEN* *DEVA* *ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

29.04.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***TKFEN******DEVA******ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi HAK KULLANIM
İlgili Şirketler ALKA, DEVA, TKFEN

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAALKAW91D8 ALKA Nakit Temettü Ödeme 17,81784 20,96217 29/04/2020 TRY
PAY SENEDİ DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 DEVA Nakit Temettü Ödeme 8,5 10 29/04/2020 TRY
PAY SENEDİ TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 TKFEN Nakit Temettü Ödeme 48,9889 57,634 29/04/2020 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841142


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AYCES 25,30 1.429.033 % 10,00  
ADESE 1,54 134.367.742 % 10,00  
AVOD 2,75 165.423.891 % 10,00  
DYOBY 4,95 44.477.066 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6241 8,6673 % -0,35  
Frank 7,1211 7,1640 % -0,23  
Riyal 1,8456 1,8548 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 380 381 -3,28  
Cumhuriyet 2.440 2.497 -17,70  
Tam 2.505 2.559 -18,10  
Yarım 1.220 1.251 -8,90  
Çeyrek 612 626 -4,40  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
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