***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 13:51
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Tekfen Holding A.Ş. ile ilgili olarak Haydar Acun tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122693
BIST
15:005.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -21,49
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
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5.439
En Düşük
5.382
15:0018,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
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19,0436
En Düşük
18,7375
15:0020,0829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0124
|Açılış
|: 20,2900
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|Önceki Kapanış
|: 20,2600
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20,1745
En Düşük
19,8223
15:001.118,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.118,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
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1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ERCB
|126,50
|214.830.799
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|347.950.683
|% 9,98
|
|AVTUR
|3,64
|5.492.555
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|28.172.166
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,58
|1.441.102
|% 9,84
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|MERCN
|33,28
|81.765.557
|% -8,02
|
|TERA
|26,20
|57.760.885
|% -7,16
|
|PENTA
|35,50
|83.909.357
|% -5,59
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|EREGL
|41,20
|5.481.836.533
|% -4,14
|
|ISCTR
|14,71
|3.551.769.805
|% 3,59
|
|OYAKC
|47,00
|3.171.194.101
|% 0,26
|
|ASTOR
|52,35
|3.021.109.721
|% 6,84
|
|KRDMD
|21,18
|2.518.868.583
|% 1,34
|
|ISCTR
|14,71
|3.551.769.805
|% 3,59
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|ADESE
|1,64
|297.429.525
|% 3,80
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|YKBNK
|11,81
|2.109.834.845
|% 0,68
|
|EREGL
|41,20
|5.481.836.533
|% -4,14
|
|KRDMD
|21,18
|2.518.868.583
|% 1,34
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9603
|18,9650
|% 0,07
|
|Euro
|20,0778
|20,0829
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6657
|22,7794
|% 0,60
|
|Frank
|20,3559
|20,4786
|% 0,69
|
|Riyal
|5,0360
|5,0613
|% 0,05
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|33,00
|
|Tam
|7.587
|7.638
|8,00
|
|Yarım
|3.706
|3.738
|4,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,04
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|B. Petrol
|81,08
|81,08
|-0,51
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