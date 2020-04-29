***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2020 09:10
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nilgün Şebnem Berker tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840971
BIST
10:37101.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 337,68
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:376,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:377,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:37383,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 383,76
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|7,81
|1.090.596
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|1.791.828
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|BANVT
|29,28
|27.291.131
|% 9,99
|
|KENT
|310,60
|7.342.457
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|KRSTL
|1,91
|10.459.545
|% -4,98
|
|ALKIM
|59,90
|2.360.019
|% -4,85
|
|PGSUS
|50,00
|10.822.008
|% -4,76
|
|SOKM
|11,94
|270.636.713
|% -1,32
|
|THYAO
|10,53
|133.488.699
|% -1,13
|
|GARAN
|8,37
|118.074.102
|% 0,72
|
|ODAS
|1,78
|106.224.528
|% 2,89
|
|MPARK
|17,02
|102.957.360
|% 4,42
|
|CEMAS
|1,12
|68.081.789
|% 5,66
|
|ODAS
|1,78
|106.224.528
|% 2,89
|
|ADESE
|1,51
|77.212.530
|% 7,86
|
|IEYHO
|0,59
|17.149.867
|% 1,72
|
|AVOD
|2,68
|77.201.083
|% 7,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6844
|8,7279
|% 0,35
|
|Frank
|7,1626
|7,2057
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8535
|1,8627
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,21
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,40
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,50
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,44
|23,44
|0,70
|