***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2020 09:08
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKFEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Nihat Gökyiğit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844292
BIST
10:2498.309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 516,52
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:247,0162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0569
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:247,5903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0590
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:24383,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,19
|Açılış
|: 383,87
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.505.229
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UZERB
|4,85
|29.541
|% 9,98
|
|PETUN
|18,51
|7.688.299
|% -7,36
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|ULAS
|2,78
|22.181
|% -6,40
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|ISFIN
|3,92
|163.157.521
|% 0,51
|
|ECILC
|5,20
|146.567.231
|% 5,48
|
|ALKIM
|15,89
|130.665.822
|% 9,66
|
|GARAN
|7,81
|97.501.126
|% 0,64
|
|IHLGM
|1,19
|89.159.933
|% -1,65
|
|IHLGM
|1,19
|89.159.933
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,92
|163.157.521
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,38
|82.128.549
|% 1,28
|
|ECILC
|5,20
|146.567.231
|% 5,48
|
|ODAS
|1,84
|52.751.718
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6275
|8,6708
|% -0,80
|
|Frank
|7,1811
|7,2244
|% -0,79
|
|Riyal
|1,8600
|1,8694
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,89
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.515
|-23,00
|
|Tam
|2.545
|2.580
|-23,70
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,60
|
|Çeyrek
|619
|631
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,14
|30,14
|0,51
|
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