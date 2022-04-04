***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2022 16:36
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKFEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Nihat Gökyiğit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015449
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0367
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:05913,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,10
|Açılış
|: 913,25
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6939
|14,7019
|% 0,13
|
|Euro
|16,1566
|16,1783
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,2316
|19,3280
|% 0,18
|
|Frank
|15,8213
|15,9166
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9070
|3,9265
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|8,23
|
|Altın Gr.
|914
|914
|5,00
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 84 artarak (% 2.46 ) 2, 074
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IPEKE, ULUSE, LIDER, ULKER, AYGAZ, GEREL, ARMDA, ACSEL
-
17:59
KENT, GUBRF, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MGROS, DZGYO, ISYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında