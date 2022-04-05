***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 15:51
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Meltem Berker tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015874
BIST
16:382.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 30,61
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:3814,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0414
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:3816,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0431
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:38918,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,22
|Açılış
|: 918,77
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ULUSE
|150,70
|14.789.129
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.693.958
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.734.990
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|51.004.216
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.796.667
|% 9,93
|
|CEOEM
|11,92
|69.949.782
|% -9,63
|
|LIDER
|18,72
|742.261.989
|% -8,68
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,99
|10.679.029
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,40
|3.326.009
|% -4,00
|
|THYAO
|34,74
|4.281.180.461
|% 3,83
|
|ASELS
|26,12
|2.895.812.430
|% 3,08
|
|KRDMD
|15,90
|2.704.197.255
|% 0,32
|
|GARAN
|12,59
|2.565.800.509
|% -0,32
|
|SISE
|16,63
|2.301.743.728
|% 2,21
|
|ODAS
|1,90
|780.791.484
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,56
|854.855.080
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,25
|1.172.799.904
|% 0,95
|
|GARAN
|12,59
|2.565.800.509
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,77
|1.565.518.715
|% 0,65
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7169
|14,7244
|% 0,31
|
|Euro
|16,1553
|16,1654
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,3060
|19,4029
|% 0,54
|
|Frank
|15,8643
|15,9599
|% 0,50
|
|Riyal
|3,9117
|3,9314
|% 0,24
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|9,40
|
|Altın Gr.
|917
|917
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|37,00
|
|Tam
|6.044
|6.195
|36,73
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|17,76
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|8,89
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,69
|