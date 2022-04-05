***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 16:48
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Nihat Gökyiğit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015950
BIST
17:192.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,64
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:1914,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0512
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:1916,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:19915,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,24
|Açılış
|: 915,74
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.898.572
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.259.593
|% 9,93
|
|ACSEL
|33,86
|69.233.721
|% 9,58
|
|CEOEM
|11,89
|78.755.982
|% -9,86
|
|LIDER
|18,76
|780.872.160
|% -8,49
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|AYEN
|13,88
|8.999.963
|% -4,93
|
|GMTAS
|3,00
|10.953.234
|% -4,76
|
|THYAO
|34,28
|4.920.992.143
|% 2,45
|
|ASELS
|25,88
|3.161.241.053
|% 2,13
|
|KRDMD
|15,86
|3.050.370.216
|% 0,06
|
|GARAN
|12,55
|2.749.898.631
|% -0,63
|
|SISE
|16,47
|2.409.976.565
|% 1,23
|
|ODAS
|1,89
|868.393.424
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,57
|956.140.244
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,20
|1.247.456.538
|% -0,24
|
|GARAN
|12,55
|2.749.898.631
|% -0,63
|
|AKBNK
|7,73
|1.681.666.374
|% 0,13
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7199
|14,7284
|% 0,34
|
|Euro
|16,1122
|16,1246
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2968
|19,3936
|% 0,49
|
|Frank
|15,8368
|15,9322
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9141
|3,9337
|% 0,30
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,57
|
|Altın Gr.
|919
|919
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,20
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|
Seans Raporu
17:18
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-
17:33ACSEL
Yüzde 9.19 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 645 adet işlem
-
17:32PRKAB
Yüzde 4.41 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 467, 242 adet işlem
-
17:31MERCN
Yüzde 7.53 oranında artışla 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 043, 293 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TCELL, TUPRS
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 07 artarak (% 0.77 ) 2, 097