***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.05.2022 17:13
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Meltem Berker tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027845
BIST
17:272.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,55
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:2715,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1483
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:2715,9000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1258
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:27902,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,16
|Açılış
|: 902,05
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ETILR
|10,12
|12.387.403
|% 10,00
|
|KAPLM
|91,30
|69.269.989
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.790
|% 9,97
|
|YUNSA
|30,46
|63.054.096
|% 9,96
|
|DEVA
|36,28
|145.366.448
|% -8,48
|
|TDGYO
|7,25
|3.808.529
|% -6,45
|
|PAMEL
|104,90
|6.702.775
|% -6,34
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|SANEL
|5,30
|3.085.285
|% -5,02
|
|THYAO
|42,42
|3.214.103.085
|% 0,09
|
|KRDMD
|16,27
|2.951.442.053
|% 5,10
|
|SISE
|19,39
|2.626.767.374
|% 0,00
|
|TUPRS
|246,90
|1.983.203.401
|% -3,25
|
|EREGL
|33,48
|1.976.512.075
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,67
|840.209.137
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,87
|1.161.773.024
|% 0,62
|
|KRDMD
|16,27
|2.951.442.053
|% 5,10
|
|AKBNK
|8,67
|1.348.015.774
|% -0,57
|
|SISE
|19,39
|2.626.767.374
|% 0,00
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0844
|15,0933
|% 0,99
|
|Euro
|15,8778
|15,9000
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,5387
|18,6316
|% 0,86
|
|Frank
|15,1147
|15,2058
|% 0,42
|
|Riyal
|4,0118
|4,0320
|% 1,02
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,76
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,91
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42IPEKE
Yüzde 4.17 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 675, 211 adet işlem
-
17:41LIDFA
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 869, 261 adet işlem
-
17:40RALYH
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 050, 357 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, KCHOL
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.48 ) 2, 212