***TKFEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
28.09.2020 17:45
***TKFEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler TKFEN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 TKFEN Nakit Temettü Ödeme 32,65926 38,42266 28/09/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877055
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
18:057,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1361
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
18:059,0898
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1826
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
18:05468,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 10,36
|Açılış
|: 468,86
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.218.540
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.694.838
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|ORMA
|11,77
|2.051.096
|% 10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.838.987
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SERVE
|15,60
|1.214.755
|% -8,24
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ASELS
|17,46
|966.206.953
|% 1,39
|
|TRKCM
|5,10
|611.903.462
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7905
|7,7934
|% 1,77
|
|Euro
|9,0796
|9,0864
|% 2,01
|
|Sterlin
|9,9790
|10,0290
|% 2,53
|
|Frank
|8,3778
|8,4283
|% 2,00
|
|Riyal
|2,0717
|2,0821
|% 1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|10,52
|
|Altın Gr.
|469
|469
|10,34
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,84
|0,20
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de