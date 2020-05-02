GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

02.05.2020 15:38
GÜNCEL HABERLER



***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
31.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.04.2020 ve 10051
Açıklamalar

Genel Kurul kararları ile birlikte yapılan açıklamanın, ilgili KAP şablonu kullanılmak suretiyle yapılan tekrarıdır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842106


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.110
Değişim :  -0,48% |  -485,22
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 1,26 64.580.252 % 0,00  
TKFEN 14,25 119.995.651 % 0,00  
SMART 10,06 136.517.120 % 0,00  
AKBNK 5,89 343.150.272 % 0,00  
AFYON 2,68 587.208.924 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7318 8,7756 % -0,49  
Frank 7,2633 7,3071 % 0,78  
Riyal 1,8608 1,8701 % 0,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 13,64  
Altın Gr. 383 383 4,30  
Cumhuriyet 2.454 2.515 28,40  
Tam 2.518 2.577 29,00  
Yarım 1.227 1.260 14,20  
Çeyrek 615 630 7,10  
Gümüş.Ons 14,93 15,00 0,00  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 26,52 26,52 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru