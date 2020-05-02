***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.05.2020 15:38
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
31.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.04.2020 ve 10051
Açıklamalar
Genel Kurul kararları ile birlikte yapılan açıklamanın, ilgili KAP şablonu kullanılmak suretiyle yapılan tekrarıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842106
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:057,0127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0409
En Düşük
6,9826
18:057,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7549
En Düşük
7,6365
18:05383,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,23
|Açılış
|: 383,45
|
|Önceki Kapanış
|: 379,16
|
384,55
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,21
|108.365.706
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,95
|292.353.894
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,00
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7318
|8,7756
|% -0,49
|
|Frank
|7,2633
|7,3071
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8608
|1,8701
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|13,64
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.515
|28,40
|
|Tam
|2.518
|2.577
|29,00
|
|Yarım
|1.227
|1.260
|14,20
|
|Çeyrek
|615
|630
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|26,52
|26,52
|0,04
|