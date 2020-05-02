***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.03.2020Tescil Tarihi31.03.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su03.04.2020 ve 10051AçıklamalarGenel Kurul kararları ile birlikte yapılan açıklamanın, ilgili KAP şablonu kullanılmak suretiyle yapılan tekrarıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842106BIST