***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.02.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Tekfen Tower, Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması9 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi12 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TKFEN_2020_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 TKFEN_2020_GK_Bilgilendirme_Dokümanı_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GK tutanak 26.03.2020.pdf - TutanakEK: 2 TKFEN_26_03_2020_hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2020 tarihinde tescil edilmiştir.Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2020 tarihinde saat 14.00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir:· 2019 yılına ait faaliyet raporu ve mali tabloları onaylanmıştır.· Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.· 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde dönem karından karşılanmak üzere ortaklarımıza toplam 426.491.600 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımının iki eşit taksitte olmak üzere 1. taksit ödemesinin 27.04.2020 ve ikinci taksit ödemesinin 24.09.2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.· Yönetim kurulu üye sayısı, 4 bağımsız üye ile birlikte 11 olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Nihat Gökyiğit, Cansevil Akçağlılar, Sinan Kemal Uzan, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Ahmet İpekçi, Osman Cengiz Birgili, Neriman Ülsever, Gülsüm Azeri, Şevki Acuner ve Cansen Başaran-Symes seçilmiştir.· 2020 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836725BIST