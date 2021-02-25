***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Tekfen Tower, Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi7 - Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaya sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması9 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2020 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi12 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TKFEN_2021_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 TKFEN_2021_GA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.tekfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımız, temsilcilerini Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin http://www.tekfen.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri ve bu tercihlerini Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri rica olunur. Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarıca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına fiilen katılacakGerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise, kimlik belgeleri ile noter onaylı vekâletnameleri veya ekte noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan imzalı vekâletnamelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913133BIST