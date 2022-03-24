***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.03.2022 19:45
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul toplantısı sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 23.02.2022
Genel Kurul Tarihi 24.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Tekfen Tower, Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2021 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TKFEN_2022_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2