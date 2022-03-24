***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul toplantısı sonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.02.2022Genel Kurul Tarihi 24.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Tekfen Tower, Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması9 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2021 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi12 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TKFEN_2022_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2