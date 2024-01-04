***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.11.2023Genel Kurul Tarihi 21.12.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak olan "Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş." unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin ve Bu işleme ilişkin hazırlanan "Kısmi Bölünme Raporu"nun ve "Kısmi Bölünme Planı'nın müzakere edilerek onaya sunulması3 - Kapanış ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TKFEN_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 TKFEN_2023_EOGA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 e) Tekfen Holding - Bölünme Sonrası Açılış Bilançosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 e) Kısmi bölünme Sonrası Tahmini Açılış Bilanço - Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak olan "Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş." unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işlemi genel kurul tarafından onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBölünme Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.12.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanak.pdf - TutanakEK: 2 TKFEN_21_12_2023_GK_Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak olan "Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş." unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin müzakere edileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır. Toplantı gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni, Bilgilendirme Dokümanı ve diğer belgeler ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232712BIST