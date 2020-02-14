***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 11:09
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818990
BIST
11:48121.306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 765,90
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.073
11:486,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:486,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5719
En Düşük
6,5408
11:48306,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,56
|Açılış
|: 306,90
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,25
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|12,74
|4.438.533
|% 14,98
|
|GSRAY
|2,75
|343.882.896
|% 14,58
|
|ARDYZ
|17,85
|171.821.813
|% 12,97
|
|ISYAT
|2,92
|66.480.221
|% 12,31
|
|GLBMD
|3,38
|10.488.820
|% 11,92
|
|TUKAS
|12,45
|2.050.112
|% -18,41
|
|RHEAG
|2,12
|19.783.987
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,40
|7.541.644
|% -8,40
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|KLMSN
|21,32
|29.425.197
|% -5,75
|
|THYAO
|14,95
|684.341.876
|% -0,27
|
|ASELS
|29,08
|447.695.529
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,29
|360.897.035
|% 10,63
|
|GSRAY
|2,75
|343.882.896
|% 14,58
|
|ISFIN
|4,48
|287.554.195
|% 2,05
|
|ISGYO
|2,29
|360.897.035
|% 10,63
|
|GSRAY
|2,75
|343.882.896
|% 14,58
|
|CEMAS
|1,25
|131.486.836
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,90
|202.038.682
|% 1,75
|
|PETKM
|4,13
|285.619.309
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8767
|7,9162
|% 0,20
|
|Frank
|6,1510
|6,1881
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6097
|1,6178
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,16
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|0,14
|