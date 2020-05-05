***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)46.359 780.905DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.872 4.652Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.340 5.815Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-468 -1.163Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-468 -1.163Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar283.182 122.312Yabancı Para Çevrim Farkları265.856 120.165Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.726 6.358Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)34.059 -4.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.007 780Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.007 780DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)285.054 126.964TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)331.413 907.869Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.899 1.514Ana Ortaklık Payları327.514 906.355Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.935.450 4.094.625Finansal Yatırımlar86.069 12.782Ticari Alacaklar8 1.564.829 1.953.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16.887 22.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.547.942 1.930.934Diğer Alacaklar80.226 62.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25.296 14.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar54.930 48.017Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar311.924 692.101Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 311.924 692.101Türev Araçlar21 14.370 211Stoklar10 1.498.932 1.448.934Peşin Ödenmiş Giderler465.474 348.616İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler465.474 348.616Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar176.079 157.615Diğer Dönen Varlıklar388.926 420.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar388.926 420.465ARA TOPLAM8.522.279 9.190.958Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar28.550 26.316TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.550.829 9.217.274DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 774.765 393.868Ticari Alacaklar8 452.410 313.979İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar452.410 313.979Diğer Alacaklar10.156 8.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.156 8.885Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 125.416 103.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 133.377 125.358Maddi Duran Varlıklar12 2.230.002 2.135.206Kullanım Hakkı Varlıkları12 49.706 55.182Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 134.133 106.459Şerefiye87.111 61.424Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.022 45.035Peşin Ödenmiş Giderler24.350 25.561İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24.350 25.561Ertelenmiş Vergi Varlığı153.937 155.943Diğer Duran Varlıklar23.263 21.836İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar23.263 21.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.111.515 3.445.874TOPLAM VARLIKLAR12.662.344 12.663.148KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 300.323 407.897Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları138.338 212.591Ticari Borçlar8 3.514.313 3.330.480İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.818 24.883İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.511.495 3.305.597Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar78.567 77.995Diğer Borçlar4, 5 871.757 82.068İlişkili Taraflara Diğer Borçlar217.922 108İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar653.835 81.960Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler597.277 1.006.076Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 597.277 1.006.076Türev Araçlar21 10.032 29.939Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)594.122 690.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)594.122 690.709Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü112.183 447.074Kısa Vadeli Karşılıklar14 437.813 357.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar172.135 160.971Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar265.678 196.664Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.243 2.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.243 2.665ARA TOPLAM6.681.968 6.645.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.681.968 6.645.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 302.356 215.458Ticari Borçlar8 75.123 77.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar75.123 77.448Diğer Borçlar53.084 78.482İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar53.084 78.482Devlet Teşvik ve Yardımları1.132 1.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)241 332İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)241 332Uzun Vadeli Karşılıklar14 69.843 72.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar69.785 72.066Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar58 52Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü80.915 76.179TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER582.694 521.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.264.662 7.166.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5, 17 5.325.593 5.428.680Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.177 2.305Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.177 2.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)831.341 552.758Yabancı Para Çevrim Farkları749.481 488.224Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)3.383 -23.183Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)78.477 87.717Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler382.514 278.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.386.043 2.499.985Net Dönem Karı veya Zararı47.059 1.420.750Kontrol Gücü Olmayan Paylar72.089 68.190TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.397.682 5.496.870TOPLAM KAYNAKLAR12.662.344 12.663.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.021.940 4.587.478TOPLAM HASILAT3.021.940 4.587.478Satışların Maliyeti-2.777.962 -3.523.786TOPLAM MALİYETLER-2.777.962 -3.523.786TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)243.978 1.063.692BRÜT KAR (ZARAR)243.978 1.063.692Genel Yönetim Giderleri-112.988 -95.896Pazarlama Giderleri-99.569 -91.961Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.564 -1.343Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 157.950 112.486Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -240.536 -139.300Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 20.447 3.706ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-32.282 851.384Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.256 10.248Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-118 -231FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-14.144 861.401Finansman Gelirleri20 177.626 171.474Finansman Giderleri20 -85.766 -61.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.716 971.055Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.357 -190.150Dönem Vergi (Gideri) Geliri-30.115 -68.359Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.242 -121.791SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.359 780.905DÖNEM KARI (ZARARI)46.359 780.905Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-700 -1.362Ana Ortaklık Payları47.059 782.267Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,12700000 2,11400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI164.301 266.744Dönem Karı (Zararı)46.359 780.905Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler145.009 203.346Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 73.340 64.438Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8, 14 75.399 -19.259Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-2 -8.857Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 3.498 -19.730Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-17.661 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -20.447 -3.706Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31.357 190.150Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -475 -1.160Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 1.470İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler412.424 -564.490Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-73.287 -320.903Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 245.478 -957.458Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.521 -132.165Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler380.177 -133.819Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 380.177 -133.819Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -56.320 209.973Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-100.319 26.906Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 151.703 249.526Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)572 39.696Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-408.799 491.968Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -408.799 491.968Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler358.376 80.245Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-96.678 -118.459Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları603.792 419.761Ödenen Faiz-41.220 -34.694Alınan Faiz16.226 43.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -30.741 -50.299Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -287 -622Vergi İadeleri (Ödemeleri)-383.469 -111.075YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-439.644 -69.281Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -375.701 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 7.528 1.488Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -72.733 -58.590Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.260 -12.183Alınan Temettüler2 4FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.887 -369.649Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri339.904 144.453Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-440.327 -513.131Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.464 -971YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-388.230 -172.186Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi229.055 111.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-159.175 -61.175DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.094.625 4.581.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.935.450 4.520.425Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -1.346 -1.346 352.708 29.353 92.931 474.992 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395Transferler47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.652 4.652 117.289 -3.893 6.040 119.436 0 782.267 782.267 906.355 1.514 907.869Dönem Karı (Zararı)0 782.267 782.267 782.267 -1.362 780.905Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.652 4.652 117.289 -3.893 6.040 119.436 124.088 2.876 126.964Kar Payları-450.972 -450.972 -450.972 -450.972Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.071 -7.071 -7.071 -7.071Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 3.306 3.306 469.997 25.460 98.971 594.428 278.423 2.483.016 782.267 3.265.283 4.815.899 58.322 4.874.221Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 2.305 2.305 488.224 -23.183 87.717 552.758 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870Transferler104.091 1.316.659 -1.420.750 -104.091Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.872 1.872 261.257 26.566 -9.240 278.583 0 47.059 47.059 327.514 3.899 331.413Dönem Karı (Zararı)0 47.059 47.059 47.059 -700 46.359Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.872 1.872 261.257 26.566 -9.240 278.583 280.455 4.599 285.054Kar Payları-456.320 -456.320 -456.320 -456.320Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)25.719 25.719 25.719 25.719Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 4.177 4.177 749.481 3.383 78.477 831.341 382.514 3.386.043 47.059 3.433.102 5.325.593 72.089 5.397.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842782BIST