***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)141.422 1.179.361 95.063 398.456DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar50.196 12.185 57.564 1.493Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)50.306 12.366 60.032 6.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.006 546 666 -5.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.116 -727 -3.134 754Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.116 -727 -3.134 754Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar447.494 34.414 155.072 -81.858Yabancı Para Çevrim Farkları410.825 68.598 144.969 -51.567Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.012 -43.826 12.953 -38.835Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.343 9.642 -2.850 8.544Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-10.343 9.642 -2.850 8.544DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)497.690 46.599 212.636 -80.365TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)639.112 1.225.960 307.699 318.091Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.783 1.364 6.884 -150Ana Ortaklık Payları628.329 1.224.596 300.815 318.241Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.014.760 4.094.625Finansal Yatırımlar4.105 12.782Ticari Alacaklar8 1.238.316 1.953.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25.731 22.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.212.585 1.930.934Diğer Alacaklar72.764 62.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.200 14.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar66.564 48.017Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.073.933 692.101Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 1.073.933 692.101Türev Araçlar21 17.296 211Stoklar10 1.797.382 1.448.934Peşin Ödenmiş Giderler409.076 348.616İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler409.076 348.616Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32.538 157.615Diğer Dönen Varlıklar234.207 420.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar234.207 420.465ARA TOPLAM7.894.377 9.190.958Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30.501 26.316TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.924.878 9.217.274DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.207.358 393.868Ticari Alacaklar8 540.651 313.979İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar540.651 313.979Diğer Alacaklar11.398 8.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.398 8.885Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 125.139 103.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 131.820 125.358Maddi Duran Varlıklar12 2.407.872 2.135.206Kullanım Hakkı Varlıkları12 49.582 55.182Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 131.926 106.459Şerefiye88.941 61.424Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.985 45.035Peşin Ödenmiş Giderler25.218 25.561İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.218 25.561Ertelenmiş Vergi Varlığı140.574 155.943Diğer Duran Varlıklar22.608 21.836İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar22.608 21.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.794.146 3.445.874TOPLAM VARLIKLAR12.719.024 12.663.148KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 756.547 407.897Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları157.097 212.591Ticari Borçlar8 3.654.455 3.330.480İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.308 24.883İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.649.147 3.305.597Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar79.535 77.995Diğer Borçlar4, 5 305.097 82.068İlişkili Taraflara Diğer Borçlar94.200 108İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar210.897 81.960Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler616.209 1.006.076Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 616.209 1.006.076Türev Araçlar21 3 29.939Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)394.632 690.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)394.632 690.709Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü60.828 447.074Kısa Vadeli Karşılıklar14 324.452 357.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar115.599 160.971Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar208.853 196.664Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.581 2.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.581 2.665ARA TOPLAM6.357.436 6.645.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.357.436 6.645.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 337.837 215.458Ticari Borçlar8 75.036 77.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar75.036 77.448Diğer Borçlar70.080 78.482İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar70.080 78.482Devlet Teşvik ve Yardımları1.132 1.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)241 332İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)241 332Uzun Vadeli Karşılıklar14 91.541 72.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar91.483 72.066Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar58 52Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü97.123 76.179TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER672.990 521.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.030.426 7.166.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5, 17 5.609.625 5.428.680Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)140.218 90.022Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)135.508 87.717Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.710 2.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)897.926 465.041Yabancı Para Çevrim Farkları884.440 488.224Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)13.486 -23.183Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler382.514 278.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.369.260 2.499.985Net Dönem Karı veya Zararı145.248 1.420.750Kontrol Gücü Olmayan Paylar78.973 68.190TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.688.598 5.496.870TOPLAM KAYNAKLAR12.719.024 12.663.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5.680.347 8.305.883 2.658.407 3.718.405TOPLAM HASILAT5.680.347 8.305.883 2.658.407 3.718.405Satışların Maliyeti-5.080.846 -6.672.886 -2.302.884 -3.149.100TOPLAM MALİYETLER-5.080.846 -6.672.886 -2.302.884 -3.149.100TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)599.501 1.632.997 355.523 569.305BRÜT KAR (ZARAR)599.501 1.632.997 355.523 569.305Genel Yönetim Giderleri-230.686 -206.598 -117.698 -110.702Pazarlama Giderleri-165.281 -176.985 -65.712 -85.024Araştırma ve Geliştirme Giderleri-14.706 -2.846 -13.142 -1.503Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 362.406 309.357 204.456 196.871Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -503.846 -279.690 -263.310 -140.390Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 20.800 7.254 353 3.548ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.188 1.283.489 100.470 432.105Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.044 14.009 14.788 3.761Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-183 -4.954 -65 -4.723FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)101.049 1.292.544 115.193 431.143Finansman Gelirleri20 333.800 417.973 156.174 246.499Finansman Giderleri20 -175.362 -249.892 -89.596 -188.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)259.487 1.460.625 181.771 489.570Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-118.065 -281.264 -86.708 -91.114Dönem Vergi (Gideri) Geliri-95.169 -150.107 -65.054 -81.748Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-22.896 -131.157 -21.654 -9.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)141.422 1.179.361 95.063 398.456DÖNEM KARI (ZARARI)141.422 1.179.361 95.063 398.456Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.826 -2.525 -3.126 -1.163Ana Ortaklık Payları18 145.248 1.181.886 98.189 399.619Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,39300000 3,19400000 0,26500000 1,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-569.903 712.573Dönem Karı (Zararı)141.422 1.179.361Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler229.724 400.375Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 139.246 143.536Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12 0 4.693Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8, 14 14.453 26.183Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-11.428 -9.127Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 11.621 -39.759Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.766 -1.973Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -20.800 -7.254Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler118.065 282.241Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.962 -2.648İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1, 11 -705 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 4.483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-484.783 -685.138Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.677 33.821Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 479.300 -690.669Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler179.266 -60.147Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-381.832 -129.764Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -381.832 -129.764Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -349.387 118.938Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-44.411 135.795Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 289.485 -146.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.540 20.080Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-389.867 372.450Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -389.867 372.450Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.614 -4.944Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-296.168 -334.690Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-113.637 894.598Ödenen Faiz-61.525 -50.627Alınan Faiz34.260 88.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -72.373 -74.015Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -290 -712Vergi İadeleri (Ödemeleri)-356.338 -145.309YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-987.425 -226.060Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -8.000İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1, 11 1.403 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -400 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-736.221 -78.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 21.276 4.783Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -284.642 -114.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 5.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -1.025Verilen Nakit Avans ve Borçlar882 -33.493Alınan Temettüler5.277 4.454FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.676 -844.636Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri877.733 328.660Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-505.977 -720.223Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.006 -2.101Ödenen Temettüler5 -243.074 -450.972YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.449.652 -358.123Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi369.787 68.773NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.079.865 -289.350DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.094.625 4.581.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.014.760 4.292.250Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 92.931 -1.346 91.585 352.708 29.353 382.061 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395Transferler47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.748 437 12.185 64.709 -34.184 30.525 1.181.886 1.181.886 1.224.596 1.364 1.225.960Dönem Karı (Zararı)1.181.886 1.181.886 1.181.886 -2.525 1.179.361Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.748 437 12.185 64.709 -34.184 30.525 42.710 3.889 46.599Kar Payları-450.972 -450.972 -450.972 -450.972Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-20.357 -20.357 -20.357 -20.357Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 104.679 -909 103.770 417.417 -4.831 412.586 278.423 2.474.189 1.181.886 3.656.075 5.125.313 45.713 5.171.026Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870Transferler104.091 1.316.659 -1.420.750 -104.091 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.791 2.405 50.196 396.216 36.669 432.885 145.248 145.248 628.329 10.783 639.112Dönem Karı (Zararı)145.248 145.248 145.248 -3.826 141.422Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.791 2.405 50.196 396.216 36.669 432.885 483.081 14.609 497.690Kar Payları-456.320 -456.320 -456.320 0 -456.320Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)8.936 8.936 8.936 0 8.936Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 135.508 4.710 140.218 884.440 13.486 897.926 382.514 3.369.260 145.248 3.514.508 5.609.625 78.973 5.688.598http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862804BIST