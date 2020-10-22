***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)127.960 1.436.349 -13.462 256.988DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar229.827 16.112 179.631 3.927Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)241.767 13.074 191.461 708Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)185 4.615 -2.821 4.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.125 -1.577 -9.009 -850Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.125 -1.577 -9.009 -850Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar809.722 -32.821 362.228 -67.235Yabancı Para Çevrim Farkları765.876 28.058 355.051 -40.540Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)56.213 -78.050 9.201 -34.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.367 17.171 -2.024 7.529Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.367 17.171 -2.024 7.529DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.039.549 -16.709 541.859 -63.308TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.167.509 1.419.640 528.397 193.680Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20.147 1.143 9.364 -221Ana Ortaklık Payları1.147.362 1.418.497 519.033 193.901Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.944.223 4.094.625Finansal Yatırımlar4.685 12.782Ticari Alacaklar8 1.356.651 1.953.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23.345 22.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.333.306 1.930.934Diğer Alacaklar98.759 62.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.150 14.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar92.609 48.017Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.947.142 692.101Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 1.947.142 692.101Türev Araçlar21 26.496 211Stoklar10 1.910.878 1.448.934Peşin Ödenmiş Giderler476.877 348.616İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler476.877 348.616Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar78.453 157.615Diğer Dönen Varlıklar326.482 420.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar326.482 420.465ARA TOPLAM9.170.646 9.190.958Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar36.120 26.316TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.206.766 9.217.274DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.537.271 393.868Ticari Alacaklar8 637.155 313.979İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar637.155 313.979Diğer Alacaklar12.570 8.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.570 8.885Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 147.148 103.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 141.757 125.358Maddi Duran Varlıklar12 2.562.818 2.135.206Kullanım Hakkı Varlıkları12 61.995 55.182Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 135.303 106.459Şerefiye92.106 61.424Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.197 45.035Peşin Ödenmiş Giderler26.620 25.561İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26.620 25.561Ertelenmiş Vergi Varlığı126.288 155.943Diğer Duran Varlıklar21.255 21.836İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21.255 21.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.410.180 3.445.874TOPLAM VARLIKLAR14.616.946 12.663.148KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 1.682.742 407.897Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları91.718 212.591Ticari Borçlar8 4.086.421 3.330.480İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21.846 24.883İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.064.575 3.305.597Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar69.074 77.995Diğer Borçlar4, 5 142.945 82.068İlişkili Taraflara Diğer Borçlar42.043 108İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar100.902 81.960Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler571.328 1.006.076Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 571.328 1.006.076Türev Araçlar21 0 29.939Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)557.830 690.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)557.830 690.709Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü106.726 447.074Kısa Vadeli Karşılıklar14 357.991 357.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar134.878 160.971Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar223.113 196.664Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.458 2.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.458 2.665ARA TOPLAM7.677.233 6.645.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.677.233 6.645.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 341.137 215.458Ticari Borçlar8 73.692 77.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar73.692 77.448Diğer Borçlar62.098 78.482İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar62.098 78.482Devlet Teşvik ve Yardımları1.132 1.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)241 332İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)241 332Uzun Vadeli Karşılıklar14 103.762 72.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar103.705 72.066Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar57 52Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü132.109 76.179TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER714.171 521.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.391.404 7.166.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5, 17 6.137.205 5.428.680Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)319.849 90.022Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)317.396 87.717Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.453 2.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.251.915 465.041Yabancı Para Çevrim Farkları1.231.252 488.224Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)20.663 -23.183Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler382.514 278.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.377.807 2.499.985Net Dönem Karı veya Zararı130.661 1.420.750Kontrol Gücü Olmayan Paylar88.337 68.190TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.225.542 5.496.870TOPLAM KAYNAKLAR14.616.946 12.663.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6 8.373.588 11.296.815 2.693.241 2.990.932TOPLAM HASILAT8.373.588 11.296.815 2.693.241 2.990.932Satışların Maliyeti-7.656.310 -9.149.254 -2.575.464 -2.476.368TOPLAM MALİYETLER-7.656.310 -9.149.254 -2.575.464 -2.476.368TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)717.278 2.147.561 117.777 514.564BRÜT KAR (ZARAR)717.278 2.147.561 117.777 514.564Genel Yönetim Giderleri-339.831 -324.863 -109.145 -118.265Pazarlama Giderleri-250.300 -240.299 -85.019 -63.314Araştırma ve Geliştirme Giderleri-17.504 -3.891 -2.798 -1.045Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 502.000 422.573 139.594 113.216Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -725.535 -402.603 -221.689 -122.913Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 38.275 8.136 17.475 882ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-75.617 1.606.614 -143.805 323.125Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34.067 24.579 1.023 10.570Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15 -4.968 168 -14FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-41.565 1.626.225 -142.614 333.681Finansman Gelirleri20 635.605 558.037 301.805 140.064Finansman Giderleri20 -261.896 -390.372 -86.534 -140.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)332.144 1.793.890 72.657 333.265Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-204.184 -357.541 -86.119 -76.277Dönem Vergi (Gideri) Geliri-149.898 -189.477 -54.729 -39.370Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-54.286 -168.064 -31.390 -36.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)127.960 1.436.349 -13.462 256.988DÖNEM KARI (ZARARI)127.960 1.436.349 -13.462 256.988Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.701 -3.939 1.125 -1.414Ana Ortaklık Payları18 130.661 1.440.288 -14.587 258.402Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,35300000 3,89300000 -0,03900000 0,69800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.358.716 647.117Dönem Karı (Zararı)127.960 1.436.349Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler402.055 600.230Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 228.920 212.547Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12 0 4.704Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8, 14 16.936 115.239Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-11.483 -9.177Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 -585Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 24.342 -63.035Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.464 -11.234Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -38.275 -8.136Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler204.184 357.541Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.400 -3.320İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1,11 -705 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 5.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.367.414 -1.155.952Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.097 -163.927Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 259.212 2.512Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler61.176 -10.191Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.255.041 -164.160Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -1.255.041 -164.160Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -471.269 -241.448Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-114.127 144.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 724.753 -158.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-8.921 -1.609Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-434.748 -209.843Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -434.748 -209.843Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.576 -6.635Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-132.970 -346.600Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-837.399 880.627Ödenen Faiz-74.875 -67.655Alınan Faiz51.010 125.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -86.030 -84.009Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -338 -715Vergi İadeleri (Ödemeleri)-411.084 -206.768YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.186.117 -269.436Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -8.000İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1, 11 1.403 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -400 -957Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -836.858 -125.323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 19.972 5.547Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -380.505 -162.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 5.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.457 -1.770Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.395 -13.810Alınan Temettüler5.333 37.082FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI600.817 -996.315Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.815.418 386.034Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-797.750 -928.728Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.613 -2.649Ödenen Temettüler5 -385.238 -450.972YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.944.016 -618.634Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi793.614 14.060NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.150.402 -604.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.094.625 4.581.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.944.223 3.977.026Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 92.931 -1.346 91.585 352.708 29.353 382.061 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395Transferler47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.420 3.692 16.112 22.976 -60.879 -37.903 0 1.440.288 1.440.288 1.418.497 1.143 1.419.640Dönem Karı (Zararı)0 1.440.288 1.440.288 1.440.288 -3.939 1.436.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.420 3.692 16.112 22.976 -60.879 -37.903 -21.791 5.082 -16.709Kar Payları-450.972 -450.972 -450.972 0 -450.972Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.138 6.138 6.138 0 6.138Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 105.351 2.346 107.697 375.684 -31.526 344.158 278.423 2.500.684 1.440.288 3.940.972 5.345.709 45.492 5.391.201Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870Transferler104.091 1.316.659 -1.420.750 -104.091Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)229.679 148 229.827 743.028 43.846 786.874 0 130.661 130.661 1.147.362 20.147 1.167.509Dönem Karı (Zararı)0 130.661 130.661 130.661 -2.701 127.960Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)229.679 148 229.827 743.028 43.846 786.874 1.016.701 22.848 1.039.549Kar Payları-456.320 -456.320 -456.320 0 -456.320Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)17.483 17.483 17.483 0 17.483Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 317.396 2.453 319.849 1.231.252 20.663 1.251.915 382.514 3.377.807 130.661 3.508.468 6.137.205 88.337 6.225.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883102BIST