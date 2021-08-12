***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)724.987 141.422 315.609 95.063DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-83.704 50.196 -52.519 57.564Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-95.139 50.305 -53.513 60.032Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.205 3.006 -1.789 666Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.230 -3.115 2.783 -3.134Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.230 -3.115 2.783 -3.134Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar456.537 447.494 143.646 155.072Yabancı Para Çevrim Farkları444.039 410.825 135.668 144.969Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.267 47.012 11.617 12.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.769 -10.343 -3.639 -2.850Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.769 -10.343 -3.639 -2.850DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)372.833 497.690 91.127 212.636TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.097.820 639.112 406.736 307.699Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.191 10.783 1.458 6.884Ana Ortaklık Payları1.091.629 628.329 405.278 300.815Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.174.441 3.259.116Finansal Yatırımlar3.958 82.118Ticari Alacaklar8 2.513.546 2.038.851İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar49.745 106.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.463.801 1.932.136Diğer Alacaklar87.326 81.642İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.240 1.925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar84.086 79.717Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.231.687 631.682Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 1.231.687 631.682Türev Araçlar21 26.317 9.046Stoklar10 2.433.310 2.033.545Peşin Ödenmiş Giderler435.137 408.930İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler435.137 408.930Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar168.587 154.823Diğer Dönen Varlıklar288.010 245.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar288.010 245.921ARA TOPLAM10.362.319 8.945.674Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar77.692 67.523TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.440.011 9.013.197DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23 1.877.230 1.414.920Ticari Alacaklar8 141.870 293.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar141.870 293.407Diğer Alacaklar14.826 12.983İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.826 12.983Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 163.437 115.818Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 147.938 137.019Maddi Duran Varlıklar12 2.810.140 2.576.975Kullanım Hakkı Varlıkları12 63.970 62.741Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 132.128 136.095Şerefiye86.062 91.838Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.066 44.257Peşin Ödenmiş Giderler17.062 18.968İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.062 18.968Ertelenmiş Vergi Varlığı142.866 111.413Diğer Duran Varlıklar24.228 23.497İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar24.228 23.497TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.535.695 4.903.836TOPLAM VARLIKLAR15.975.706 13.917.033KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 2.007.437 1.875.394Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları233.602 210.267Ticari Borçlar8 4.048.244 3.418.087İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8.416 12.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.039.828 3.405.252Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar104.482 64.602Diğer Borçlar81.210 117.733İlişkili Taraflara Diğer Borçlar556 40.142İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar80.654 77.591Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler357.596 435.122Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 357.596 435.122Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)691.491 590.110İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)691.491 590.110Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü199.336 137.578Kısa Vadeli Karşılıklar14 507.753 596.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar159.965 143.430Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar347.788 453.094Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.426 29.095İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.426 29.095ARA TOPLAM8.251.577 7.474.512TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.251.577 7.474.512UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 288.443 272.613Ticari Borçlar8 91.413 67.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar91.413 67.228Diğer Borçlar62.541 69.427İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar62.541 69.427Devlet Teşvik ve Yardımları0 1.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)236 241İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)236 241Uzun Vadeli Karşılıklar14 208.932 119.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar208.857 119.534Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar75 72Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü156.579 101.374TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER808.144 AKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5, 17 6.829.033 5.730.139Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)208.825 292.529Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)202.248 292.516Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.577 13Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.509.168 1.063.183Yabancı Para Çevrim Farkları1.489.434 1.055.947Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)19.734 7.236Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler397.605 382.727Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.309.628 3.377.366Net Dönem Karı veya Zararı729.348 -60.125Kontrol Gücü Olmayan Paylar86.952 80.761TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.915.985 5.810.900TOPLAM KAYNAKLAR