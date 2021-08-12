***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
12.08.2021 18:49
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
724.987 141.422 315.609 95.063
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-83.704 50.196 -52.519 57.564
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-95.139 50.305 -53.513 60.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.205 3.006 -1.789 666
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.230 -3.115 2.783 -3.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.230 -3.115 2.783 -3.134
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
456.537 447.494 143.646 155.072
Yabancı Para Çevrim Farkları
444.039 410.825 135.668 144.969
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.267 47.012 11.617 12.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.769 -10.343 -3.639 -2.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.769 -10.343 -3.639 -2.850
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
372.833 497.690 91.127 212.636
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.097.820 639.112 406.736 307.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.191 10.783 1.458 6.884
Ana Ortaklık Payları
1.091.629 628.329 405.278 300.815
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.174.441 3.259.116
Finansal Yatırımlar
3.958 82.118
Ticari Alacaklar
8 2.513.546 2.038.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
49.745 106.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.463.801 1.932.136
Diğer Alacaklar
87.326 81.642
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.240 1.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.086 79.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.231.687 631.682
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.231.687 631.682
Türev Araçlar
21 26.317 9.046
Stoklar
10 2.433.310 2.033.545
Peşin Ödenmiş Giderler
435.137 408.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
435.137 408.930
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
168.587 154.823
Diğer Dönen Varlıklar
288.010 245.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
288.010 245.921
ARA TOPLAM
10.362.319 8.945.674
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
77.692 67.523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.440.011 9.013.197
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
23 1.877.230 1.414.920
Ticari Alacaklar
8 141.870 293.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
141.870 293.407
Diğer Alacaklar
14.826 12.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.826 12.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 163.437 115.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 147.938 137.019
Maddi Duran Varlıklar
12 2.810.140 2.576.975
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 63.970 62.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 132.128 136.095
Şerefiye
86.062 91.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.066 44.257
Peşin Ödenmiş Giderler
17.062 18.968
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.062 18.968
Ertelenmiş Vergi Varlığı
142.866 111.413
Diğer Duran Varlıklar
24.228 23.497
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
24.228 23.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.535.695 4.903.836
TOPLAM VARLIKLAR
15.975.706 13.917.033
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.007.437 1.875.394
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
233.602 210.267
Ticari Borçlar
8 4.048.244 3.418.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.416 12.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.039.828 3.405.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
104.482 64.602
Diğer Borçlar
81.210 117.733
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
556 40.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
80.654 77.591
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
357.596 435.122
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 357.596 435.122
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
691.491 590.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
691.491 590.110
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
199.336 137.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 507.753 596.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
159.965 143.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
347.788 453.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.426 29.095
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.426 29.095
ARA TOPLAM
8.251.577 7.474.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.251.577 7.474.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 288.443 272.613
Ticari Borçlar
8 91.413 67.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.413 67.228
Diğer Borçlar
62.541 69.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.541 69.427
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236 241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236 241
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 208.932 119.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
208.857 119.534
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
75 72
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
156.579 101.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
808.144 AKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 6.829.033 5.730.139
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
208.825 292.529
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
202.248 292.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.577 13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.509.168 1.063.183
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.489.434 1.055.947
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
19.734 7.236
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
397.605 382.727
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.309.628 3.377.366
Net Dönem Karı veya Zararı
729.348 -60.125
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.952 80.761
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.915.985 5.810.900
TOPLAM KAYNAKLAR