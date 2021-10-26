***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.199.169 127.960 474.182 -13.462DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-90.774 229.827 -7.070 179.631Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-104.572 241.767 -9.433 191.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.366 185 2.161 -2.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.432 -12.125 202 -9.009Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.432 -12.125 202 -9.009Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar487.332 809.722 30.795 362.228Yabancı Para Çevrim Farkları488.776 765.876 44.737 355.051Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.322 56.213 -18.589 9.201Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-122 -12.367 4.647 -2.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-122 -12.367 4.647 -2.024DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)396.558 1.039.549 23.725 541.859TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.595.727 1.167.509 497.907 528.397Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.210 20.147 13.019 9.364Ana Ortaklık Payları1.576.517 1.147.362 484.888 519.033Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.837.925 3.259.116Finansal Yatırımlar0 82.118Ticari Alacaklar8 2.351.528 2.038.851İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar50.066 106.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.301.462 1.932.136Diğer Alacaklar93.727 81.642İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.680 1.925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar92.047 79.717Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.615.493 631.682Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 1.615.493 631.682Türev Araçlar21 9.363 9.046Stoklar10 2.942.804 2.033.545Peşin Ödenmiş Giderler427.303 408.930İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler427.303 408.930Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar287.235 154.823Diğer Dönen Varlıklar303.196 245.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar303.196 245.921ARA TOPLAM11.868.574 8.945.674Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34.901 67.523TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.903.475 9.013.197DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23 1.765.955 1.414.920Ticari Alacaklar8 172.691 293.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar172.691 293.407Diğer Alacaklar15.409 12.983İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.409 12.983Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 128.489 115.818Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 147.981 137.019Maddi Duran Varlıklar12 2.817.265 2.576.975Kullanım Hakkı Varlıkları12 62.811 62.741Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 129.522 136.095Şerefiye85.949 91.838Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.573 44.257Peşin Ödenmiş Giderler10.766 18.968İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.766 18.968Ertelenmiş Vergi Varlığı224.272 111.413Diğer Duran Varlıklar26.548 23.497İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar26.548 23.497TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.501.709 4.903.836TOPLAM VARLIKLAR17.405.184 13.917.033KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 2.129.342 1.875.394Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları304.689 210.267Ticari Borçlar8 4.476.745 3.418.087İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10.616 12.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.466.129 3.405.252Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar123.784 64.602Diğer Borçlar93.535 117.733İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 40.142İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar93.524 77.591Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler406.174 435.122Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 406.174 435.122Türev Araçlar21 12.366 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)955.024 590.110İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)955.024 590.110Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü243.747 137.578Kısa Vadeli Karşılıklar14 419.835 596.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar152.076 143.430Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar267.759 453.094Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.720 29.095İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.720 29.095ARA TOPLAM9.169.961 7.474.512TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.169.961 7.474.512UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 274.482 272.613Ticari Borçlar8 116.680 67.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar116.680 67.228Diğer Borçlar59.006 69.427İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar59.006 69.427Devlet Teşvik ve Yardımları0 1.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)236 241İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)236 241Uzun Vadeli Karşılıklar14 214.675 119.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar214.632 119.534Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar43 72Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü152.794 101.374TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER817.873 631.621TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.987.834 8.106.133ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5, 17 7.317.379 5.730.139Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)201.755 292.529Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)193.449 292.516Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.306 13Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Dönem Karı veya Zararı1.192.533 -60.125Kontrol Gücü Olmayan Paylar99.971 80.761TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.417.350 5.810.900TOPLAM KAYNAKLAR17.405.184 13.917.033Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6 11.020.384 8.373.588 3.598.842 2.693.241TOPLAM HASILAT11.020.384 8.373.588 3.598.842 2.693.241Satışların Maliyeti-9.482.300 -7.656.310 -3.157.457 -2.575.464TOPLAM MALİYETLER-9.482.300 -7.656.310 -3.157.457 -2.575.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.538.084 717.278 441.385 117.777BRÜT KAR (ZARAR)1.538.084 717.278 441.385 117.777Genel Yönetim Giderleri-449.326 -339.831 -131.481 -109.145Pazarlama Giderleri-234.475 -250.300 -64.509 -85.019Araştırma ve Geliştirme Giderleri-17.330 -17.504 -4.156 -2.798Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 389.130 502.000 148.202 139.594Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -580.475 -725.535 -176.785 -221.689Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 93.103 38.275 52.165 17.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)738.711 -75.617 264.821 -143.805Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1, 4 404.151 34.067 144.223 1.023Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-22.105 -15 -527 168FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.120.757 -41.565 408.517 -142.614Finansman Gelirleri20 765.264 635.605 221.081 301.805Finansman Giderleri20 -429.271 -261.896 -164.060 -86.534SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.456.750 332.144 465.538 72.657Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-257.581 -204.184 8.644 -86.119Dönem Vergi (Gideri) Geliri-313.979 -149.898 -70.023 -54.729Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri56.398 -54.286 78.667 -31.390SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.199.169 127.960 474.182 -13.462DÖNEM KARI (ZARARI)1.199.169 127.960 474.182 -13.462Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.636 -2.701 10.997 1.125Ana Ortaklık Payları18 1.192.533 130.661 463.185 -14.587Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,22300000 0,35300000 1,25200000 -0,03900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI229.526 -1.358.716Dönem Karı (Zararı)1.199.169 127.960Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.093 402.055Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 286.561 228.920Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10, 12 17.735 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8, 14 -92.744 16.936Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-8.752 -11.483Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 8.894 24.342Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23 -238.558 -19.464Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -93.103 -38.275Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler257.581 204.184Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -68 -2.400Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-15.045 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-124.594 -705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-539.486 -1.367.414Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)82.118 8.097Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -205.103 259.212Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.083 61.176Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-983.811 -1.255.041Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -983.811 -1.255.041Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -918.206 -471.269Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-19.232 -114.127Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.107.649 724.753Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)59.182 -8.921Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-28.948 -434.748Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -28.948 -434.748Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.184 -3.576Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)419.764 -132.970Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları657.590 -837.399Ödenen Faiz-108.635 -74.875Alınan Faiz101.386 51.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -80.068 -86.030Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -524 -338Vergi İadeleri (Ödemeleri)-340.223 -411.084YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.719 -1.186.117İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri11 216.048 1.403İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -317.033 -380.505Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -1.457Verilen Nakit Avans ve Borçlar9.061 1.395Alınan Temettüler8.998 5.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)144.578 -1.944.016Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi434.231 793.614NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)578.809 -1.150.402DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.259.116 4.094.625DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.837.925 2.944.223Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870Transferler104.091 1.316.659 -1.420.750 -104.091Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)229.679 148 229.827 743.028 43.846 786.874 130.661 130.661 1.147.362 20.147 1.167.509Dönem Karı (Zararı)130.661 130.661 130.661 -2.701 127.960Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)229.679 148 229.827 743.028 43.846 786.874 1.016.701 22.848 1.039.549Kar Payları-456.320 -456.320 -456.320 -456.320Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)17.483 17.483 17.483 17.483Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 317.396 2.453 319.849 1.231.252 20.663 1.251.915 382.514 3.377.807 130.661 3.508.468 6.137.205 88.337 6.225.542Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900Transferler14.878 -75.003 60.125 -14.878Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-99.067 8.293 -90.774 476.202 -1.444 474.758 1.192.533 1.192.533 1.576.517 19.210 1.595.727Dönem Karı (Zararı)1.192.533 1.192.533 1.192.533 6.636 1.199.169Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-99.067 8.293 -90.774 476.202 -1.444 474.758 383.984 12.574 396.558Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)10.723 10.723 10.723 10.723Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 193.449 8.306 201.755 1.532.149 5.792 1.537.941 397.605 3.313.086 1.192.533 4.505.619 7.317.379 99.971 7.417.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972580BIST