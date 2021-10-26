***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
26.10.2021 18:30
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.199.169 127.960 474.182 -13.462
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-90.774 229.827 -7.070 179.631
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-104.572 241.767 -9.433 191.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.366 185 2.161 -2.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.432 -12.125 202 -9.009
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.432 -12.125 202 -9.009
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
487.332 809.722 30.795 362.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
488.776 765.876 44.737 355.051
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.322 56.213 -18.589 9.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-122 -12.367 4.647 -2.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-122 -12.367 4.647 -2.024
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
396.558 1.039.549 23.725 541.859
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.595.727 1.167.509 497.907 528.397
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.210 20.147 13.019 9.364
Ana Ortaklık Payları
1.576.517 1.147.362 484.888 519.033
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.837.925 3.259.116
Finansal Yatırımlar
0 82.118
Ticari Alacaklar
8 2.351.528 2.038.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
50.066 106.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.301.462 1.932.136
Diğer Alacaklar
93.727 81.642
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.680 1.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92.047 79.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.615.493 631.682
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.615.493 631.682
Türev Araçlar
21 9.363 9.046
Stoklar
10 2.942.804 2.033.545
Peşin Ödenmiş Giderler
427.303 408.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
427.303 408.930
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
287.235 154.823
Diğer Dönen Varlıklar
303.196 245.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
303.196 245.921
ARA TOPLAM
11.868.574 8.945.674
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34.901 67.523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.903.475 9.013.197
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
23 1.765.955 1.414.920
Ticari Alacaklar
8 172.691 293.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
172.691 293.407
Diğer Alacaklar
15.409 12.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.409 12.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 128.489 115.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 147.981 137.019
Maddi Duran Varlıklar
12 2.817.265 2.576.975
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 62.811 62.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 129.522 136.095
Şerefiye
85.949 91.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.573 44.257
Peşin Ödenmiş Giderler
10.766 18.968
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.766 18.968
Ertelenmiş Vergi Varlığı
224.272 111.413
Diğer Duran Varlıklar
26.548 23.497
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26.548 23.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.501.709 4.903.836
TOPLAM VARLIKLAR
17.405.184 13.917.033
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.129.342 1.875.394
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
304.689 210.267
Ticari Borçlar
8 4.476.745 3.418.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10.616 12.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.466.129 3.405.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
123.784 64.602
Diğer Borçlar
93.535 117.733
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 40.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
93.524 77.591
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
406.174 435.122
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 406.174 435.122
Türev Araçlar
21 12.366 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
955.024 590.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
955.024 590.110
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
243.747 137.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 419.835 596.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
152.076 143.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
267.759 453.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.720 29.095
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.720 29.095
ARA TOPLAM
9.169.961 7.474.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.169.961 7.474.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 274.482 272.613
Ticari Borçlar
8 116.680 67.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
116.680 67.228
Diğer Borçlar
59.006 69.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
59.006 69.427
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236 241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236 241
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 214.675 119.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
214.632 119.534
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
43 72
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
152.794 101.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
817.873 631.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.987.834 8.106.133
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 7.317.379 5.730.139
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
201.755 292.529
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
193.449 292.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.306 13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Dönem Karı veya Zararı
1.192.533 -60.125
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.971 80.761
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.417.350 5.810.900
TOPLAM KAYNAKLAR
17.405.184 13.917.033
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
6 11.020.384 8.373.588 3.598.842 2.693.241
TOPLAM HASILAT
11.020.384 8.373.588 3.598.842 2.693.241
Satışların Maliyeti
-9.482.300 -7.656.310 -3.157.457 -2.575.464
TOPLAM MALİYETLER
-9.482.300 -7.656.310 -3.157.457 -2.575.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.538.084 717.278 441.385 117.777
BRÜT KAR (ZARAR)
1.538.084 717.278 441.385 117.777
Genel Yönetim Giderleri
-449.326 -339.831 -131.481 -109.145
Pazarlama Giderleri
-234.475 -250.300 -64.509 -85.019
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-17.330 -17.504 -4.156 -2.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 389.130 502.000 148.202 139.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -580.475 -725.535 -176.785 -221.689
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 93.103 38.275 52.165 17.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
738.711 -75.617 264.821 -143.805
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1, 4 404.151 34.067 144.223 1.023
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-22.105 -15 -527 168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.120.757 -41.565 408.517 -142.614
Finansman Gelirleri
20 765.264 635.605 221.081 301.805
Finansman Giderleri
20 -429.271 -261.896 -164.060 -86.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.456.750 332.144 465.538 72.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-257.581 -204.184 8.644 -86.119
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-313.979 -149.898 -70.023 -54.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.398 -54.286 78.667 -31.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.199.169 127.960 474.182 -13.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.199.169 127.960 474.182 -13.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.636 -2.701 10.997 1.125
Ana Ortaklık Payları
18 1.192.533 130.661 463.185 -14.587
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,22300000 0,35300000 1,25200000 -0,03900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
229.526 -1.358.716
Dönem Karı (Zararı)
1.199.169 127.960
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.093 402.055
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 286.561 228.920
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10, 12 17.735 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 -92.744 16.936
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-8.752 -11.483
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 8.894 24.342
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -238.558 -19.464
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -93.103 -38.275
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
257.581 204.184
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -68 -2.400
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.045 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-124.594 -705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-539.486 -1.367.414
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
82.118 8.097
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -205.103 259.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.083 61.176
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-983.811 -1.255.041
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -983.811 -1.255.041
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -918.206 -471.269
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.232 -114.127
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.107.649 724.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
59.182 -8.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-28.948 -434.748
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -28.948 -434.748
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.184 -3.576
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
419.764 -132.970
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
657.590 -837.399
Ödenen Faiz
-108.635 -74.875
Alınan Faiz
101.386 51.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -80.068 -86.030
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -524 -338
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-340.223 -411.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.719 -1.186.117
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 216.048 1.403
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -317.033 -380.505
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -1.457
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9.061 1.395
Alınan Temettüler
8.998 5.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
ERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.578 -1.944.016
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
434.231 793.614
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
578.809 -1.150.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.259.116 4.094.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.837.925 2.944.223
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870
Transferler
104.091 1.316.659 -1.420.750 -104.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
229.679 148 229.827 743.028 43.846 786.874 130.661 130.661 1.147.362 20.147 1.167.509
Dönem Karı (Zararı)
130.661 130.661 130.661 -2.701 127.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
229.679 148 229.827 743.028 43.846 786.874 1.016.701 22.848 1.039.549
Kar Payları
-456.320 -456.320 -456.320 -456.320
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.483 17.483 17.483 17.483
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 317.396 2.453 319.849 1.231.252 20.663 1.251.915 382.514 3.377.807 130.661 3.508.468 6.137.205 88.337 6.225.542
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
Transferler
14.878 -75.003 60.125 -14.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.067 8.293 -90.774 476.202 -1.444 474.758 1.192.533 1.192.533 1.576.517 19.210 1.595.727
Dönem Karı (Zararı)
1.192.533 1.192.533 1.192.533 6.636 1.199.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.067 8.293 -90.774 476.202 -1.444 474.758 383.984 12.574 396.558
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
10.723 10.723 10.723 10.723
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 193.449 8.306 201.755 1.532.149 5.792 1.537.941 397.605 3.313.086 1.192.533 4.505.619 7.317.379 99.971 7.417.350
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972580
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