***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
11.08.2022 20:23
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.066.162 724.987 967.111 315.609
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-146.651 -83.704 -124.714 -52.519
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-147.812 -95.139 -127.720 -53.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.291 8.205 738 -1.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-130 3.230 2.268 2.783
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-130 3.230 2.268 2.783
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
585.015 456.537 375.684 143.646
Yabancı Para Çevrim Farkları
597.468 444.039 339.909 135.668
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.173 17.267 46.461 11.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.720 -4.769 -10.686 -3.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.720 -4.769 -10.686 -3.639
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
438.364 372.833 250.970 91.127
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.504.526 1.097.820 1.218.081 406.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.220 6.191 14.230 1.458
Ana Ortaklık Payları
1.480.306 1.091.629 1.203.851 405.278
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.463.407 5.064.108
Finansal Yatırımlar
4 2.584.900 51.845
Ticari Alacaklar
8 4.348.624 2.814.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
65.923 50.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.282.701 2.763.758
Diğer Alacaklar
111.104 101.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.902 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
108.202 101.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.181.083 1.863.471
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 2.181.083 1.863.471
Türev Araçlar
21 259.602 249.886
Stoklar
10 5.635.703 3.952.236
Peşin Ödenmiş Giderler
629.855 349.216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
629.855 349.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
233.986 434.363
Diğer Dönen Varlıklar
594.357 476.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
594.357 476.648
ARA TOPLAM
20.042.621 15.357.652
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
59.295 49.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.101.916 15.407.337
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
23 2.452.211 1.866.285
Ticari Alacaklar
8 383.037 184.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
383.037 184.737
Diğer Alacaklar
18.013 14.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.013 14.025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 124.767 95.625
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 195.937 168.024
Maddi Duran Varlıklar
12 4.016.694 3.441.525
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 50.078 62.194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 161.396 150.699
Şerefiye
102.017 95.687
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
59.379 55.012
Peşin Ödenmiş Giderler
68.627 52.255
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
68.627 52.255
Ertelenmiş Vergi Varlığı
368.320 436.525
Diğer Duran Varlıklar
57.077 34.342
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
57.077 34.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.896.157 6.506.236
TOPLAM VARLIKLAR
27.998.073 21.913.573
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 4.631.009 3.088.485
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
120.849 88.282
Ticari Borçlar
8 8.526.347 6.832.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.583 10.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.523.764 6.822.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
142.801 126.891
Diğer Borçlar
204.705 117.262
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
204.695 117.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
923.621 457.701
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 923.621 457.701
Türev Araçlar
21 392.093 198.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.739.074 880.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.739.074 880.956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
163.779 499.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 801.961 777.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
251.267 260.389
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
550.694 516.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.958 6.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.958 6.090
ARA TOPLAM
17.651.197 13.073.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.651.197 13.073.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 332.515 324.786
Ticari Borçlar
8 294.619 218.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
294.619 218.075
Diğer Borçlar
94.206 86.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
94.206 86.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
231 231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
231 231
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 343.518 288.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
343.438 288.362
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
80 55
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
325.965 197.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.391.054 1.114.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.042.251 14.188.113
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 8.801.779 7.595.637
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-506.108 -359.392
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-511.030 -362.986
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.922 3.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.319.594 2.770.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.139.671 2.577.869
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
179.923 192.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
563.375 397.716
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.672.851 3.273.381
Net Dönem Karı veya Zararı
1.077.608 839.228
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
154.043 129.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.955.822 7.725.460
TOPLAM KAYNAKLAR
27.998.073 21.913.573
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
6 12.995.146 7.421.542 7.699.320 3.630.951
TOPLAM HASILAT
12.995.146 7.421.542 7.699.320 3.630.951
Satışların Maliyeti
-11.251.611 -6.324.843 -6.256.510 -3.184.604
TOPLAM MALİYETLER
-11.251.611 -6.324.843 -6.256.510 -3.184.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.743.535 1.096.699 1.442.810 446.347
BRÜT KAR (ZARAR)
1.743.535 1.096.699 1.442.810 446.347
Genel Yönetim Giderleri
-418.497 -317.845 -233.741 -197.332
Pazarlama Giderleri
-335.506 -169.966 -195.284 -78.904
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-13.227 -13.174 -7.848 -6.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.402.221 240.928 800.057 105.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.809.463 -403.690 -1.024.044 -147.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 18.128 40.938 -16.913 46.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
587.191 473.890 765.037 167.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
482.209 259.928 291.965 259.250
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-114.449 -21.578 -65.456 -21.561
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
954.951 712.240 991.546 404.998
Finansman Gelirleri
20 1.116.606 544.183 385.998 179.913
Finansman Giderleri
20 -734.730 -265.211 -206.893 -120.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.336.827 991.212 1.170.651 464.863
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-270.665 -266.225 -203.540 -149.254
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-89.818 -243.956 -108.841 -128.860
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-180.847 -22.269 -94.699 -20.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.066.162 724.987 967.111 315.609
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.066.162 724.987 967.111 315.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.446 -4.361 -5.062 -1.578
Ana Ortaklık Payları
18 1.077.608 729.348 972.173 317.187
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 2,91200000 1,97100000 2,62700000 0,85700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.393.800 34.680
Dönem Karı (Zararı)
1.066.162 724.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
220.982 160.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 269.696 189.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10, 12 -7.023 24.449
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 -60.019 -35.494
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-12.420 -8.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 133.551 9.252
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -330.220 -248.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.128 -40.938
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
270.665 266.225
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.160 3.729
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14.960 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.289.650 -599.222
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.657.765 78.160
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.716.521 -335.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.928 -49.033
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-317.612 -600.005
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -317.612 -600.005
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-198.462 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.243.586 -409.919
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-280.340 -26.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.809.973 654.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.910 39.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
465.920 -77.526
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 465.920 -77.526
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.643 25.126
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
858.118 101.376
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.002.506 286.056
Ödenen Faiz
-91.813 -64.296
Alınan Faiz
42.494 64.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -116.271 -55.026
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -717 -239
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-224.987 -195.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-439.937 -304.876
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 29.268 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -444
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
23 -84.092 -87.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 16.565 7.180
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -394.096 -232.966
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.542 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.924 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-16.671 1.838
Alınan Temettüler
9.471 7.438
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
479.415 -198.519
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.034.663 564.147
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.182.272 -668.925
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.730 -22.659
Ödenen Temettüler
4 -345.246 -71.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.354.322 -468.715
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
753.621 384.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.600.701 -84.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.064.108 3.259.116
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.463.407 3.174.441
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
Transferler
14.878 -75.003 60.125 -14.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.268 6.564 -83.704 433.487 12.498 445.985 729.348 729.348 1.091.629 6.191 1.097.820
Dönem Karı (Zararı)
729.348 729.348 729.348 -4.361 724.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.268 6.564 -83.704 433.487 12.498 445.985 362.281 10.552 372.833
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.265 7.265 7.265 7.265
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 202.248 6.577 208.825 1.489.434 19.734 1.509.168 397.605 3.309.628 729.348 4.038.976 6.829.033 86.952 6.915.985
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460
Transferler
165.659 673.569 -839.228 -165.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.044 1.393 -146.651 561.802 -12.453 549.349 1.077.608 1.077.608 1.480.306 24.220 1.504.526
Dönem Karı (Zararı)
1.077.608 1.077.608 1.077.608 -11.446 1.066.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.044 1.393 -146.651 561.802 -12.453 549.349 402.698 35.666 438.364
Kar Payları
-274.164 -274.164 -274.164 -274.164
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65 -65 65 65
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -511.030 4.922 -506.108 3.139.671 179.923 3.319.594 563.375 3.672.851 1.077.608 4.750.459 8.801.779 154.043 8.955.822
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054846
BIST