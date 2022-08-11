***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.066.162 724.987 967.111 315.609DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-146.651 -83.704 -124.714 -52.519Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-147.812 -95.139 -127.720 -53.513Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.291 8.205 738 -1.789Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-130 3.230 2.268 2.783Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-130 3.230 2.268 2.783Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar585.015 456.537 375.684 143.646Yabancı Para Çevrim Farkları597.468 444.039 339.909 135.668Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.173 17.267 46.461 11.617Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.720 -4.769 -10.686 -3.639Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.720 -4.769 -10.686 -3.639DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)438.364 372.833 250.970 91.127TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.504.526 1.097.820 1.218.081 406.736Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.220 6.191 14.230 1.458Ana Ortaklık Payları1.480.306 1.091.629 1.203.851 405.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.463.407 5.064.108Finansal Yatırımlar4 2.584.900 51.845Ticari Alacaklar8 4.348.624 2.814.220İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar65.923 50.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.282.701 2.763.758Diğer Alacaklar111.104 101.659İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.902 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar108.202 101.659Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.181.083 1.863.471Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 2.181.083 1.863.471Türev Araçlar21 259.602 249.886Stoklar10 5.635.703 3.952.236Peşin Ödenmiş Giderler629.855 349.216İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler629.855 349.216Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar233.986 434.363Diğer Dönen Varlıklar594.357 476.648İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar594.357 476.648ARA TOPLAM20.042.621 15.357.652Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar59.295 49.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.101.916 15.407.337DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23 2.452.211 1.866.285Ticari Alacaklar8 383.037 184.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar383.037 184.737Diğer Alacaklar18.013 14.025İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.013 14.025Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 124.767 95.625Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 195.937 168.024Maddi Duran Varlıklar12 4.016.694 3.441.525Kullanım Hakkı Varlıkları12 50.078 62.194Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 161.396 150.699Şerefiye102.017 95.687Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar59.379 55.012Peşin Ödenmiş Giderler68.627 52.255İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler68.627 52.255Ertelenmiş Vergi Varlığı368.320 436.525Diğer Duran Varlıklar57.077 34.342İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar57.077 34.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.896.157 6.506.236TOPLAM VARLIKLAR27.998.073 21.913.573KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 4.631.009 3.088.485Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları120.849 88.282Ticari Borçlar8 8.526.347 6.832.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.583 10.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.523.764 6.822.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar142.801 126.891Diğer Borçlar204.705 117.262İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar204.695 117.262Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler923.621 457.701Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 923.621 457.701Türev Araçlar21 392.093 198.465Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.739.074 880.956İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.739.074 880.956Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü163.779 499.325Kısa Vadeli Karşılıklar14 801.961 777.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar251.267 260.389Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar550.694 516.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.958 6.090İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.958 6.090ARA TOPLAM17.651.197 13.073.283TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.651.197 13.073.283UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 332.515 324.786Ticari Borçlar8 294.619 218.075İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar294.619 218.075Diğer Borçlar94.206 86.305İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar94.206 86.305Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)231 231İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)231 231Uzun Vadeli Karşılıklar14 343.518 288.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar343.438 288.362Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar80 55Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü325.965 197.016TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.391.054 1.114.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.042.251 14.188.113ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5, 17 8.801.779 7.595.637Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-506.108 -359.392Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-511.030 -362.986Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.922 3.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.319.594 2.770.245Yabancı Para Çevrim Farkları3.139.671 2.577.869Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)179.923 192.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler563.375 397.716Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.672.851 3.273.381Net Dönem Karı veya Zararı1.077.608 839.228Kontrol Gücü Olmayan Paylar154.043 129.823TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.955.822 7.725.460TOPLAM KAYNAKLAR27.998.073 21.913.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6 12.995.146 7.421.542 7.699.320 3.630.951TOPLAM HASILAT12.995.146 7.421.542 7.699.320 3.630.951Satışların Maliyeti-11.251.611 -6.324.843 -6.256.510 -3.184.604TOPLAM MALİYETLER-11.251.611 -6.324.843 -6.256.510 -3.184.604TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.743.535 1.096.699 1.442.810 446.347BRÜT KAR (ZARAR)1.743.535 1.096.699 1.442.810 446.347Genel Yönetim Giderleri-418.497 -317.845 -233.741 -197.332Pazarlama Giderleri-335.506 -169.966 -195.284 -78.904Araştırma ve Geliştirme Giderleri-13.227 -13.174 -7.848 -6.780Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.402.221 240.928 800.057 105.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.809.463 -403.690 -1.024.044 -147.901Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 18.128 40.938 -16.913 46.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)587.191 473.890 765.037 167.309Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler482.209 259.928 291.965 259.250Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-114.449 -21.578 -65.456 -21.561FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)954.951 712.240 991.546 404.998Finansman Gelirleri20 1.116.606 544.183 385.998 179.913Finansman Giderleri20 -734.730 -265.211 -206.893 -120.048SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.336.827 991.212 1.170.651 464.863Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-270.665 -266.225 -203.540 -149.254Dönem Vergi (Gideri) Geliri-89.818 -243.956 -108.841 -128.860Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-180.847 -22.269 -94.699 -20.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.066.162 724.987 967.111 315.609DÖNEM KARI (ZARARI)1.066.162 724.987 967.111 315.609Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-11.446 -4.361 -5.062 -1.578Ana Ortaklık Payları18 1.077.608 729.348 972.173 317.187Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 2,91200000 1,97100000 2,62700000 0,85700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.393.800 34.680Dönem Karı (Zararı)1.066.162 724.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler220.982 160.291Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 269.696 189.900Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10, 12 -7.023 24.449Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8, 14 -60.019 -35.494Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-12.420 -8.752Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 133.551 9.252Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23 -330.220 -248.080Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -18.128 -40.938Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler270.665 266.225Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -10.160 3.729İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-14.960 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.289.650 -599.222Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.657.765 78.160Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.716.521 -335.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-150.928 -49.033Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-317.612 -600.005Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -317.612 -600.005Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-198.462 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.243.586 -409.919Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-280.340 -26.139Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.809.973 654.426Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15.910 39.880Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler465.920 -77.526Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 465.920 -77.526Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler125.643 25.126Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)858.118 101.376Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.002.506 286.056Ödenen Faiz-91.813 -64.296Alınan Faiz42.494 64.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -116.271 -55.026Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -717 -239Vergi İadeleri (Ödemeleri)-224.987 -195.963YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-439.937 -304.876İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri11 29.268 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 0 -444Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları23 -84.092 -87.922Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 16.565 7.180Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -394.096 -232.966Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 1.542 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.924 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-16.671 1.838Alınan Temettüler9.471 7.438FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI479.415 -198.519Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.034.663 564.147Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.182.272 -668.925Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.730 -22.659Ödenen Temettüler4 -345.246 -71.082YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.354.322 -468.715Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi753.621 384.040NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.600.701 -84.675DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.064.108 3.259.116DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.463.407 3.174.441Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900Transferler14.878 -75.003 60.125 -14.878Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-90.268 6.564 -83.704 433.487 12.498 445.985 729.348 729.348 1.091.629 6.191 1.097.820Dönem Karı (Zararı)729.348 729.348 729.348 -4.361 724.987Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-90.268 6.564 -83.704 433.487 12.498 445.985 362.281 10.552 372.833Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)7.265 7.265 7.265 7.265Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 202.248 6.577 208.825 1.489.434 19.734 1.509.168 397.605 3.309.628 729.348 4.038.976 6.829.033 86.952 6.915.985Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460Transferler165.659 673.569 -839.228 -165.659Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-148.044 1.393 -146.651 561.802 -12.453 549.349 1.077.608 1.077.608 1.480.306 24.220 1.504.526Dönem Karı (Zararı)1.077.608 1.077.608 1.077.608 -11.446 1.066.162Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-148.044 1.393 -146.651 561.802 -12.453 549.349 402.698 35.666 438.364Kar Payları-274.164 -274.164 -274.164 -274.164Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-65 -65 65 65Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -511.030 4.922 -506.108 3.139.671 179.923 3.319.594 563.375 3.672.851 1.077.608 4.750.459 8.801.779 154.043 8.955.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054846BIST